Las avispas velutinas suponen un problema en Galicia, pero esta especie ha llegado ya al este y al sur de la península

Retiran a tiempo el primer nido de avispa asiática en Andalucía: "Pesa más de siete kilos y estaba a punto de expandirse"

Preocupación en Galicia por las avispas asiáticas, también llamadas avispas velutinas, porque cada vez hay más y su picadura es muy peligrosa. No es la temporada más crítica y ya han muerto tres personas en solo dos semanas ¿Qué medidas se pueden tomar?

Según informa Nuria Fresneda, periodista de 'Informativos Telecinco', este año se han capturado en Galicia el doble de reinas que en 2024, algo fundamental, porque así se evita que formen nidos con miles de ejemplares. Aunque está claro que no es suficiente.

Los expertos piden más inversión en investigación para buscar soluciones para acabar con esta especie invasora. No hace falta irse al campo para encontrarlas. En árboles de un barrio de Santiago se ha localizado un nido pegado a un instituto. Es imposible localizarlos y retirarlos todos, pero estamos viendo que el incremento del número de velutinas está teniendo consecuencias dramáticas.

Las autoridades piden máxima precaución a las personas alérgicas

Hablamos de una especie poderosa, capaz de proliferar, que se ha convertido en una plaga que ha causado tres muertes en dos semanas. "No tienen apenas depredadores, son muy grandes", explica Álvaro García, experto en el control de plagas. "En apenas cuatro años en Galicia se pasaron de dos nidos a más de 10.000", precisa Xesús Feás, investigador especializado en himenópteros.

Un ejemplo de peligro es el caso de un hombre gallego al que una velutina le picó en la cabeza: "Me tuve que marchar para el hospital". Es alérgico a su veneno y, en estos casos, es vital vacunarse y llevar siempre encima un dispositivo con adrenalina: "Lo que tenemos que hacer es aplicarlo en la carga lateral del muslo. Un golpe bastante intenso", detallan los sanitarios.

Un gesto que puede salvar la vida, porque para los alérgicos una sola picadura puede resultar fatal. La velutina es un problema en Galicia, pero ha llegado ya al este y al sur de la península. En puntos como Málaga ya se han localizado nidos. "A la vista está que se va adaptando y puede y puede sobrevivir bien. Diezman las colmenas", subraya Álavaro García.

Es complicado encontrarlos, porque se ubican a veces en ramas difíciles de divisar. Suponen una amenaza para el ser humano, pero también para las abejas, presas fáciles de un himenóptero cada vez más numeroso en nuestros ecosistemas.