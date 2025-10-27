Rocío Amaro 27 OCT 2025 - 17:19h.

El nido de 7,5 kilos, situado a 10 metros de altura en un pino de Alhaurín de la Torre, en Málaga, fue extraído intacto y ahora se encuentra en estudio

Muere un cazador tras sufrir el ataque de varias avispas velutinas en Cospeito, Lugo: pudo llamar por teléfono a su hermano pidiendo ayuda

Compartir







Málaga"Lo hemos cogido a tiempo", dice Álvaro García, técnico especialista en control de plagas de la empresa malagueña Lucanus, mientras describe la retirada del primer nido de avispa asiática detectado en Andalucía. Este hallazgo, en una finca privada de Alhaurín de la Torre, ha supuesto un golpe decisivo a la expansión de esta especie invasora en el sur de España, donde hasta ahora se pensaba que las altas temperaturas podrían frenar su llegada.

El nido pesaba 7,5 kilos y tenía en su interior miles de larvas. "Si lo hubiéramos dejado unos días más, cientos de reinas fértiles habrían salido, y eso ya sería imparable", explica García. Una rápida acción de un grupo de expertos que ha evitado que la avispa asiática se establezca en Andalucía, garantizando que, por el momento, la entrada de esta especie sea detenida.

El hallazgo se produjo gracias a Eduardo Sáez, biólogo y amante de la naturaleza, propietario de la finca en la que se encontraba el nido. Aunque no es especialista en avispas, supo reconocer que el nido no era común y alertó a García, quien se encargó de coordinar la retirada con la ayuda de varios operarios. "Este rescate ha sido excepcional por la complejidad, ya que queríamos retirarlo entero, sin romperlo, que es lo que se hace normalmente, para analizarlo bien. No queríamos que se partiera para evitar fugas y así poder saber con exactitud en qué puntos nos encontramos sobre la expansión de esta especie", explica.

Una excavadora, una plataforma elevadora y dos horas para retirarlo

El nido estaba situado en un pino a unos 10 metros de altura, en un lugar de difícil acceso. Para poder llegar hasta allí, primero fue necesario construir un camino con una excavadora que permitiera acercar la plataforma elevadora. Una vez a la altura, la labor se convirtió en un trabajo extremadamente meticuloso. Cada ramita que rodeaba el nido fue recortada con cuidado hasta alcanzar la rama principal.

La prioridad era retirar el nido intacto, una tarea que llevó alrededor de dos horas y que resultó especialmente exigente debido al traje de protección individual (EPI), diseñado para usarse 15 minutos, pero que García tuvo que llevar durante todo el tiempo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Actualmente, el nido se encuentra en fase de estudio, lo que permitirá a los expertos analizar la colonia y comprender mejor la expansión de la avispa asiática en el sur de España. Hasta ahora, esta especie era habitual en el norte del país, pero su presencia en Andalucía confirma que la avispa, al ser invasora y carecer de depredadores naturales, puede adaptarse a climas cálidos y colonizar nuevas zonas con rapidez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una especie fácilmente reconocible

La avispa asiática se distingue fácilmente de las otras especies presentes en España: es negra, con patas amarillas y una franja naranja en el abdomen. Aunque su picadura es similar a la de otras avispas, su mayor tamaño hace que deposite más veneno al picar, y su capacidad de expansión la convierte en una especie especialmente preocupante. García insiste en que las precauciones deben ser las mismas que con cualquier otra avispa, pero que la vigilancia y detección temprana son claves para frenar su proliferación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se trata de una especie muy agresiva en términos reproductivos, y cualquier descuido podría provocar que centenares de reinas salieran y fundaran nuevas colonias. Por eso, la decisión de retirar el nido entero y sin romperlo va a permitir que los especialistas puedan estudiar cada larva y cada sección de la colonia, obteniendo datos únicos sobre el avance de la especie en el sur de España.

Gracias a una buena coordinación, la avispa asiática no ha podido establecerse en Málaga, al menos por ahora, y los investigadores disponen de un primer registro concreto para seguir vigilando la expansión de la especie.