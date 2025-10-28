Patricia Martínez 28 OCT 2025 - 16:19h.

El condenado presentó un título falso de cirujano otorgado en Venezuela y otro de Suiza para que fueran homologados aquí

Fue contratado por el Sergas para trabajar en Urgencias del hospital vigués y después en dos centros médicos privados

VigoUn juzgado de instrucción de Pontevedra ha condenado a Pablo Alborés Cabaniña, quien fue conocido en la ciudad de Vigo por ser el primer director de la Fundación Porto de Vigo, por falsificación de documento oficial e intrusión y usurpación de funciones profesionales. La sentencia de conformidad, constata que este hombre se hizo pasar por médico, llegó a atender a pacientes durante nueve días en el servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad viguesa, y en otro centro médico de Adeslas en Pontevedra, sin haber estudiado nunca medicina, como él mismo declaró durante el proceso judicial.

En la sentencia se detalla que el ahora condenado solicitó al Ministerio de Sanidad y al de Universidades la homologación de un título de cirujano otorgado por la Universidad Central de Venezuela, y también otro título de médico especialista en medicina interna, aparentemente concedido por la Confederación de médicos suizos. Sanidad le autorizó estos reconocimientos , que resultaron ser “totalmente inauténticos” tal y como se afirma en el fallo.

El ahora condenado llegó a aportar también un título falsificado de la USC para ingresar en el Colegio de Médicos de Pontevedra, en el año 2023. El Sergas lo incluyó en sus listas de contratación y trabajó nueve días en el servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en agosto del año pasado. Aunque desde la gerencia del hospital no se recibió ninguna queja sobre su trabajo, su actitud pronto generó algunas sospechas y eso hizo que se abriera una investigación.

También trabajó en dos centros médicos privados de la provincia

Con sus títulos falsos, también fue contratado algún tiempo más tarde en un centro médico de Adeslas en Pontevedra, y más tarde se incorporó al hospital Vithas Fátima de Vigo, donde ejerció como psicólogo. En la sentencia también se detalla que se le condena a cuatro meses de prisión y una multa de cinco euros por día por la falsificación de documento oficial durante esos meses.

Pablo Alborés fue el primer director de la Fundación Puerto de Vigo, creada en 2010. Para acceder a este cargo se presentó como licenciado en Psicopedagoxía, y diplomado en Magisterio. En este cargo apenas duró unos diez días, e inició un proceso judicial por despido que fue desestimado, tras constatar que él había renunciado al puesto.