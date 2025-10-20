La arrestada, que atendía a sus clientes en su domicilio, cobró 1.200 euros a la víctima por el tratamiento que le causó las lesiones en los labios, la boca y en la cara

Detenida en Burgos una mujer que estafó más de 150.000 euros haciéndose pasar por médico

Compartir







AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 43 años de edad por intrusismo laboral, estafa y lesiones tras hacerse pasar por médica estética y realizar un tratamiento a una mujer que le causó lesiones en los labios, la boca y en la cara.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes haber sufrido una serie de lesiones en los labios, la boca y la cara tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico. En su denuncia añadió que había conocido a la autora a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas.

En los días posteriores a recibir el tratamiento se le inflamaron los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes, quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido.

PUEDE INTERESARTE Juzgan a tres menores por el asesinato de la educadora Belén Cortés en Badajoz: la Fiscalía pide seis años de internamiento

Realizaba los tratamientos en su domicilio

Los agentes iniciaron la investigación en la que tras diferentes comprobaciones identificaron a la presunta autora de las lesiones, siendo ésta una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular, todo ello sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Finalmente los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones.

Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.