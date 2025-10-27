Sara Lago 27 OCT 2025 - 16:05h.

Los acusados, vendedores de sistemas de agua, se ganaron la confianza de la víctima para acceder a sus ahorros

La Audiencia de Ourense considera probado que la mujer sufrió una estafa continuada aprovechando su soledad y deterioro cognitivo

OurenseLa Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a una mujer y a un hombre a 18 y 12 meses de prisión, respectivamente, por estafar de forma continuada 33.400 euros a una anciana de O Carballiño. Ahora los condenados deberán indemnizar económicamente a la víctima.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando los acusados, Ángeles C. S. y Nuno C. M., conocieron a la anciana durante la venta e instalación de un sistema de filtrado de agua en su domicilio. A partir de ese momento, según la sentencia, “ambos se percataron de la situación de soledad en la que se encontraba la mujer, de avanzada edad y con deterioro cognitivo, sin contacto con su familia cercana”. Entonces, se aprovecharon de su confianza y vulnerabilidad.

El tribunal considera probado que los acusados simularon preocuparse por el bienestar de la víctima, realizando llamadas telefónicas, acompañándola al banco y ofreciéndose para hacerle la compra. Sin embargo, todas estas acciones tenían como único fin acceder a su dinero.

La resolución detalla que la acusada utilizó de forma fraudulenta una tarjeta bancaria de la mujer, realizando más de veinte operaciones en distintos cajeros. En varias ocasiones, acudió sola a las sucursales bancarias, y en una de ellas fue acompañada por el otro condenado.

La geolocalización del teléfono móvil de Ángeles C. S. la sitúa en las entidades financieras donde se efectuaron los reintegros. Para los jueces, este elemento fue determinante para confirmar su participación activa en la estafa.

Mensajes de burla entre los condenados

La sentencia recoge también un mensaje de texto intercambiado entre ambos acusados, en el que, entre risas, se burlaban de la anciana al decir que “parece que ahora los nietos somos nosotros”. Para el tribunal, este comentario evidencia la existencia de un concierto previo entre ambos, así como la falta de empatía hacia la víctima.

Durante el juicio, el acusado Nuno C. M. alegó que la anciana le entregaba dinero como regalos, una versión que los magistrados consideraron inverosímil. Los testigos describieron a la mujer, de 92 años, como una persona extremadamente ahorradora, que incluso limitaba sus gastos básicos para no tocar sus ahorros. “No resulta concebible que hiciera regalos por importes tan elevados”, señalan los jueces.

Se trataba de una víctima vulnerable y aislada

La anciana residía sola en una aldea de O Carballiño, sin apenas contacto con su hijo ni con su nieta. Este aislamiento fue aprovechado por los acusados para ganarse su confianza y manipularla emocionalmente. Según la resolución, “buscaron aprovecharse de su vulnerabilidad con la finalidad de hacerse con el dinero del que pudiera disponer”.

Los magistrados concluyen que la conducta de los acusados fue “mantenida en el tiempo y planificada con un propósito económico claro”. La Audiencia subraya, además, que la investigación de la Guardia Civil permitió constatar las operaciones irregulares y la participación directa de ambos comerciales.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial impone a Ángeles C. S. una pena de 18 meses de prisión como autora de un delito continuado de estafa, mientras que a Nuno C. M. le impone 12 meses de cárcel por el mismo delito, valorando su devolución parcial del dinero y los retrasos en el proceso judicial.

Asimismo, el tribunal absolvió a otras dos mujeres que también habían sido acusadas de participar en los hechos, al considerar que no existían pruebas suficientes.