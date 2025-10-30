Patricia Martínez 30 OCT 2025 - 12:40h.

Hasta cuatro vehículos se vieron implicados en el accidente múltiple

La circulación recuperó la normalidad poco antes de las 11 de la mañana

PontevedraLa Guardia Civil de Pontevedra ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias de un accidente de tráfico múltiple, con al menos cuatro vehículos implicados en la autopista AP 9 a la altura de Vilaboa en Pontevedra, tras el lanzamiento de piedras desde un paso elevado.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de este jueves y generó casi tres kilómetros de retenciones en la autopista en ambos sentidos, en plena hora punta de desplazamientos en la autopista que une Vigo con Pontevedra.

Según han confirmado tanto el 112 Galicia como la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro tuvo lugar en la autopista AP9, a la altura del kilómetro 138.8 en el lugar de Casanova, en el municipio de Vilaboa. Desde el 112 confirmaron que cuatro vehículos se vieron implicados en esta colisión múltiple, y una de las personas implicadas resultó herida, teniendo que ser trasladada hasta el Hospital de Montecelo de Pontevedra.

Los vehículos chocaron contra la mediana de la autopista en la reacción en cadena tras el primer impacto

La Guardia Civil de Pontevedra ha confirmado que el siniestro fue consecuencia del lanzamiento de piedras desde un paso elevado de la autopista y ha abierto una investigación para localizar a los responsables. Los siniestros sucedieron en ambos sentidos de la autopista. Uno de los vehículos sufrió el impacto de una piedra en su parabrisas, y provocó el accidente en cadena de los coches que lo seguían. Uno de ellos, una furgoneta que circulaba en dirección Vigo sufrió destrozos en la carrocería tras impactar con la mediana. En el otro, un turismo que circulaba por el carril contrario también impactó con la mediana de la vía, causándole importantes daños.

El accidente provocó retenciones en ambos sentidos de la autopista, debido al estrechamiento de carriles para realizar las tareas necesarias de ayuda y atención a los conductores implicados. El tráfico recuperó la normalidad en ese tramo minutos antes de las 11 de la mañana.

Accidentes similares sucedieron el pasado mes de febrero

No es la primera vez que en la autopista AP9 se registran accidentes de tráfico vinculados al lanzamiento de piedras desde algún paso elevado. En el pasado mes de febrero, al menos cinco conductores se vieron afectados por esta misma situación, de incidentes vinculados a lanzamientos de objetos, y que sucedieron en un apenas dos días.