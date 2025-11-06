Detenida una mujer como presunta autora de la muerte de un hombre a puñaladas en Vigo

El hombre apuñalado ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido evitar su fallecimiento

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de la muerte a puñaladas de un hombre en Vigo.

El crimen, según han informado fuentes policiales a EFE este jueves, se ha producido en la antigua estación de autobuses, en la calle Gregorio Espiño.

El 112 Galicia ha confirmado que hacia las 18:30 horas recibió el aviso de un particular sobre un altercado en la estación con una persona herida, un suceso del que dio traslado a la Policía Nacional, la policía local y Urgencias Sanitarias.

El hombre apuñalado ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido evitar su fallecimiento, según han informado las fuentes policiales. La Policía Nacional ha detenido a la presunta autora de este crimen.