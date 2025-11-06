Galicia

Detenida una mujer como presunta autora de la muerte de un hombre a puñaladas en Vigo

Un vehículo de la Policía Nacional
Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de la muerte a puñaladas de un hombre en Vigo.

El crimen, según han informado fuentes policiales a EFE este jueves, se ha producido en la antigua estación de autobuses, en la calle Gregorio Espiño.

El 112 Galicia ha confirmado que hacia las 18:30 horas recibió el aviso de un particular sobre un altercado en la estación con una persona herida, un suceso del que dio traslado a la Policía Nacional, la policía local y Urgencias Sanitarias.

El hombre apuñalado ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido evitar su fallecimiento, según han informado las fuentes policiales. La Policía Nacional ha detenido a la presunta autora de este crimen. 

