06 NOV 2025

Los detenidos están en libertad provisional acusadas de un delito de secuestro, según la Policía Nacional retuvieron a la víctima en "estancias bunkerizadas"

El niño Juan aún no ha presentado denuncia por su secuestro exprés: investigan un posible ajuste de cuentas

OurenseLa Policía Nacional ha aportado más detalles sobre la detención el pasado fin de semana de cuatro personas por secuestrar a un hombre en Ourense. Los arrestados, han sido puestos en libertad provisional con las medidas cautelares de una orden de alejamiento y para tres de ellos, la comparecencia cada 15 días en el Juzgado, mientras continúa la investigación.

En un comunicado oficial la Policía Nacional explica que el pasado 30 de septiembre los padres de la víctima llamaron al 112 para alertar la situación de su hijo, que minutos antes les había llamado mientras estaba secuestrado para pedirles dinero. Todo esto ocurría con la pareja de vacaciones en Canarias, desde donde tomaron la determinación de ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Según la denuncia, el día anterior la víctima acudió junto a un amigo a un narcopiso, lugar donde se produjeron las detenciones, para consumir. Su acompañante trajo una bolsa con tres gramos de cocaína para cada uno pero con la excusa de ir a por dinero para pagar a los anfitriones de la casa, desapareció y dejó de dar señales de vida.

Los detenidos exigieron 1.500 euros a la víctima por la compra de droga. Ante la negativa a pagar tal cantidad de dinero, comenzaron las palizas, amenazas y llamadas para reunir la cuantía. “Cada llamada que hagas y no te cojan, te arranco un diente y cada llamada que te digan que no, te corto un dedo.” testimonio que recoge la denuncia.

Aprovechó un descuido para huir

Ofrecerles el coche que tenía en propiedad fue lo que trasladó a los secuestradores para pagar la deuda. El vehículo se encontraba a más de 150 kilómetros, que es la distancia que separa Ourense del municipio coruñés de Ribeira. Es allí cuando aprovechando según la Policía, “un momento de despiste de los captores”, consiguió huir y refugiarse en su domicilio.

Además del pánico que declaró haber sufrido, la víctima tuvo que ser ingresada en el Hospital do Barbanza, por las fracturas en nariz, pómulos y costillas que tenía tras la brutal paliza. Según testificó, esta duró una hora, en un periodo de cautiverio entre las dos de la mañana y las cuatro y cuarto de la tarde, momento en el que consiguió escapar.

Tras la denuncia, comenzó la investigación policial que terminó con la detención de cuatro personas en un inmueble del barrio ourensano de Covadonga. Los agentes se vieron sorprendidos por una casa, que según el comunicado policial, tenía “estancias bunkerizadas” por ser habitualmente usadas para la venta y el consumo de sustancias estupefacientes.

En el vídeo difundido por la Policía, se puede ver como los agentes tienen que utilizar maquinaria para acceder a todos los habitáculos de la vivienda. En el interior, se procedió a la incautación de droga, una pistola, un machete, numerosos teléfonos móviles y gran cantidad de dinero en efectivo.

Para el operativo fue necesaria la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). También se registró una vivienda en la localidad cercana de A Merca, donde vivían dos de los arrestados. Además del delito de detención ilegal, se enfrentan a otros cargos de lesiones, robo con violencia, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

El pasado domingo, los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial en Ourense y fueron puestos en libertad provisional. Según informan fuentes del TXJG no podrán acercarse a menos de 300 metros de la víctima. Una de las claves de este caso, sería la veracidad del testimonio del agredido, ya que el consumo tóxico de drogas en el momento que estaba siendo retenido, pudo mermar su capacidad intelectiva para interpretar la realidad.