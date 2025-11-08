Iván Sevilla 08 NOV 2025 - 15:27h.

Jesús Bernal Gómez murió este 7 de noviembre, meses después de sufrir "una indisposición" durante una carrera

"Nos deja un ejemplo de pasión por el deporte, la perseverancia y la amistad", lamentan quienes conocían al atleta de Ferrol

Compartir







A CoruñaEl mundo del atletismo está de luto por la muerte a los 78 años del atleta gallego Jesús Bernal Gómez. Un mítico de este deporte en toda Galicia, pues solía acudir ahí donde hubiese alguna carrera para participar en ella.

"Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de un popular atleta, muy querido y conocido en los circuitos de ruta de nuestra comunidad", lamentó la Federación Galega de Atletismo en sus redes sociales este 7 de noviembre.

Después de haber sufrido "una indisposición que se originó durante su última prueba" en septiembre, cuando el septuagenario finalizó la I Milla das Estrelas en Muras (Lugo), no había vuelto a vestirse de corto y a calzarse las zapatillas.

A sus espaldas deja miles de participaciones en carreras, contabilizadas en más de 2.500 por toda España a lo largo de 60 años, según publica 'La Voz de Galicia'. "Echaremos de menos su eterna sonrisa", reconoció la mencionada federación gallega.

"Ejemplo de pasión, perseverancia y amistad"

También admiten que echarán en falta "sus constantes fotos y su gran motivación y enorme entusiasmo" que demostraba ante las cámaras el veterano corredor, residente en Ferrol. De hecho, él mismo solía compartir imágenes de las pruebas en Facebook e Instagram.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"¡Qué tengas una buena última carrera, Jesús!", le desean para despedirse. "Era un hombre incansable, nos deja un ejemplo de pasión por el deporte, la perseverancia y la amistad", han destacado, por su parte, desde el Circuito CorreSan, de Santiago de Compostela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Numerosos clubes gallegos igualmente se han sumado a dar el adiós a Jesús Bernal, quien hizo su última publicación en sus redes sociales el 8 de septiembre. Fue tras una carrera en Gijón (Asturias), donde recorrió 12,4 kilómetros en menos de hora y media.

Justo ese post se está llenando de comentarios este 8 de noviembre, de personas que habían coincidido con él. "Se lleva la mejor medalla del mundo: el cariño de tanta gente", asegura una usuaria en su mensaje que concluye con un "descanse en paz".

"Siempre iba con su cámara, nos llevamos un gran recuerdo"

Mientras que otros usuarios le desean que "vuele alto", varios son los que apuntan que no lo olvidarán nunca. "Siempre iba con su cámara haciéndose fotos con todos", rememora Miguel. También Betty dice: "Nos llevamos un gran recuerdo".

"Un hombre entrañable, apasionado del atletismo", describe. Montserrat resalta que Jesús Bernal era "la alegría de las carreras". Desde Galicia hasta Valencia o Murcia, numerosas personas se han despedido de él, porque les dejó huella.