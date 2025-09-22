El seísmo se ha registrado en torno a las 1:54 horas (hora local), con 17 kilómetros de profundidad

El movimiento sísmico se ha registrado con una latitud de 35.5 grados norte y una longitud de 3.59 grados oeste, según el Instituto Geográfico Nacional

MelillaLa población de Melilla ha sentido durante la madrugada de este lunes un terremoto de magnitud 3,8 en la escala de Richter con epicentro en la zona de Alborán sur.

Concretamente, el movimiento sísmico se ha registrado con una latitud de 35.5 grados norte y una longitud de 3.59 grados oeste, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto que se ha sentido en Melilla, con 17 kilómetros de profundidad

El seísmo se ha registrado en torno a las 1:54 horas (hora local), con 17 kilómetros de profundidad, según el comunicado del IGN, que no reporta daños.