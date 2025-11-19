Jorge Bergantiños Europa Press 19 NOV 2025 - 14:34h.

La investigación continúa abierta y por el momento no consta ninguna detención

La droga viajaba a bordo de un buque de 132 metros de eslora y se ocultaba en uno de los contenedores

Marín, PontevedraLa Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han incautado 43 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto del municipio pontevedrés de Marín.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, los hechos se produjeron en el martes y la droga viajaba a bordo del buque 'Andrea', de 132 metros de eslora, que ya se encuentra navegando rumbo a Algeciras. Se trata de un barco con bandera portuguesa, dedicado al transporte de contenedores.

La droga, según apuntaron las mismas fuentes, se encontraba distribuida en paquetes, ocultos en la estructura de un contendor refrigerado. La investigación permanece abierta y, por el momento, no hay personas detenidas.

Las alarmas saltaron a través de la Unidad de Análisis de Riesgo de Vigilancia Aduanera, un equipo especializado en este tipo de cuestiones dentro de la unidad, está conformado por funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil.