20 NOV 2025

Los bomberos y la Guardia Civil entraron al domicilio tras el aviso de compañeros de la fallecida que llevaba días sin acudir al trabajo

La madre, de avanzada edad, fue hallada inconsciente y trasladada de urgencia en una UVI móvil

AbegondoUna vecina de Abegondo de 87 años ha fallecido en las últimas horas tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija, de unos 50 años, en la vivienda en la que residían juntas, en el lugar de A Peneda. La mujer había sido localizada el miércoles por la noche semiinconsciente y en estado muy grave, y fue trasladada de urgencia en una UVI móvil al hospital, donde finalmente no pudo recuperarse, según confirmaron fuentes oficiales.

Aviso de los compañeros y activación de emergencias

La situación comenzó a destaparse cuando los compañeros de la mujer fallecida, extrañados por su ausencia continuada y sin lograr contactar con ella, decidieron dar la voz de alarma. Fue un familiar quien, al no conseguir acceder al domicilio ubicado en A Peneda (Abegondo), avisó a los servicios de emergencia. El 112 Galicia movilizó hasta el lugar a los bomberos del parque comarcal de Betanzos, a personal sanitario del 061 y a efectivos de la Guardia Civil, que accedieron al inmueble para verificar lo ocurrido.

Una vez en el interior, los servicios de emergencias localizaron a las dos mujeres en una misma estancia, encontrando a la hija, de unos 50 años, ya fallecida, mientras que la madre se hallaba inconsciente y en estado grave tras haber permanecido varios días junto al cuerpo sin vida. La mujer fue atendida de inmediato por el personal sanitario y trasladada en una UVI móvil al centro hospitalario de la zona, donde su estado crítico terminó derivando en su fallecimiento.

Una mujer autónoma y sin necesidades especiales

Fuentes cercanas a la familia señalan que la madre era una persona autónoma que no requería atención especializada, por lo que su estado de gravedad genera interrogantes sobre lo ocurrido en los días previos al hallazgo. Los médicos deberán aclarar si sufrió un desvanecimiento, una crisis médica repentina o algún otro incidente que la dejó incapaz de pedir ayuda mientras permanecía en la vivienda.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque fuentes oficiales confirman que, por el momento, no existen signos de violencia ni indicios de participación de terceras personas. La autopsia de la hija será determinante para establecer la fecha y causa del fallecimiento, así como para explicar si el grave deterioro de la madre se produjo por una caída, un episodio médico súbito o por las condiciones extremas en las que quedó tras el suceso.