El nieto de la anciana y otro chico de 15 años persiguieron al ladrón, que intentó a puñalar al menor cuando trataba de interceptarlo

ValenciaLa Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman seis años y medio de prisión por un delito de robo con violencia, para el que aprecia la agravante de reincidencia, y otro de homicidio en grado de tentativa, en ambos casos con la atenuante de reparación parcial del daño, a un hombre que le quitó el bolso de un tirón a una anciana e intentó matar después a un menor de edad que trató de impedir su huida.

La sentencia, que recoge el acuerdo alcanzado al inicio del juicio por la Fiscalía y la defensa, impone al penado el pago de una indemnización de 2.500 euros para el joven al que intentó matar por las lesiones y secuelas sufridas como consecuencia de la agresión. Tampoco podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse por ningún medio con él durante un periodo de tres años.

Los hechos ocurrieron las seis de la tarde del 19 de agosto de 2024, en una calle de la zona de la playa de Les Palmeres, en el término municipal de Sueca, cuando el condenado abordó a la mujer, que tenía 81 años, y le arrebató de un tirón el bolso que llevaba colgado de la muñeca, en cuyo interior llevaba el teléfono móvil y la cartera con la documentación y unos 70 euros en efectivo.

Dos chicos persiguieron al ladrón

Durante su huida, el ladrón fue perseguido por el nieto de la octogenaria y por un joven que tenía 15 años en el momento de los hechos y que circulaba en esos momentos por la zona en bicicleta.

El menor logró interceptarle y se dirigió al asaltante, quien sacó un arma blanca que llevaba escondida debajo del pantalón para amenazarle con ella e intentar escapar con su bicicleta.

El adolescente trató de impedírselo y se inició un forcejeo entre ambos en el que el agresor le asestó una cuchillada en el cuello “con la intención de terminar con su vida o, cuanto menos, aceptando la eventualidad de ocasionarle la muerte”, tal y como recoge la resolución judicial.

El menor sufrió una herida incisa bajo el maxilar izquierdo, que necesitó puntos de sutura y le dejó una cicatriz de un centímetro.

El condenado consignó 650 euros en una cuenta judicial con anterioridad a la celebración de la vista oral. La sentencia ha sido declarada firme.