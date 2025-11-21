Muere el hijo de José Luis Gestido, concejal del PP de Cangas, en un accidente de moto: quedó atrapado bajo una furgoneta
El joven perdió el control de la moto y quedó atrapado bajo una furgoneta
Junto a él, iba un amigo, que fue trasladado grave al hospital
Un joven de 24 años ha muerto este jueves por la tarde al perder el control de la moto que llevaba en la carretera PO-551, entre Xunquerira y Meria, Galicia. Se trata del hijo del concejal del PP en Cangas, José Luis Gestido.
José Miguel Gestido Vidal, de 24 años, iba en la moto con un amigo hacia Rande por la carretera PO-551, cuando ha perdido el control en la curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira.
El joven ha impactado frontalmente contra una furgoneta que venía en sentido contrario, informa el diario El Faro de Vigo.
Gestido Vidal habría quedado atrapado bajo el otro vehículo, según Emergencias Galicia. Fue necesaria la intervención de los bomberos para excarcelarlo.
Otra persona, herida de gravedad en el accidente de moto
El joven iba acompañado en la moto por un amigo, que resultó herido grave y fue evacuado, consciente y con varias roturas, a un hospital de Vigo.
El fallecido es hijo del concejal del Cangas del PP, José Luis Gestido.
Hasta el lugar del accidente acudió la Policía Local y Guardia Civil y se vivieron momentos de mucho dolor, ya que tanto los padres del fallecido, como amigos y familiares, incluso compañeros de partido, se acercaron al lugar con la intención de poder ayudar.
El PP ha suspendido los actos que tenía en la zona como señal de duelo por el accidente mortal.