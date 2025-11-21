El joven perdió el control de la moto y quedó atrapado bajo una furgoneta

Junto a él, iba un amigo, que fue trasladado grave al hospital

Compartir







Un joven de 24 años ha muerto este jueves por la tarde al perder el control de la moto que llevaba en la carretera PO-551, entre Xunquerira y Meria, Galicia. Se trata del hijo del concejal del PP en Cangas, José Luis Gestido.

José Miguel Gestido Vidal, de 24 años, iba en la moto con un amigo hacia Rande por la carretera PO-551, cuando ha perdido el control en la curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira.

PUEDE INTERESARTE La tragedia familiar del joven que murió al caerle encima una palmera mientras conducía en Torrevieja

El joven ha impactado frontalmente contra una furgoneta que venía en sentido contrario, informa el diario El Faro de Vigo.

Gestido Vidal habría quedado atrapado bajo el otro vehículo, según Emergencias Galicia. Fue necesaria la intervención de los bomberos para excarcelarlo.

PUEDE INTERESARTE Investigan si el hombre arrastrado por una conductora en Sevilla estaba tirado en el suelo

Otra persona, herida de gravedad en el accidente de moto

El joven iba acompañado en la moto por un amigo, que resultó herido grave y fue evacuado, consciente y con varias roturas, a un hospital de Vigo.

El fallecido es hijo del concejal del Cangas del PP, José Luis Gestido.

Hasta el lugar del accidente acudió la Policía Local y Guardia Civil y se vivieron momentos de mucho dolor, ya que tanto los padres del fallecido, como amigos y familiares, incluso compañeros de partido, se acercaron al lugar con la intención de poder ayudar.

El PP ha suspendido los actos que tenía en la zona como señal de duelo por el accidente mortal.