Martín Pérez se dirigía a sus clases de inglés después de trabajar cuando sufrió el accidente

Los padres del chico de 22 años murieron debido a una enfermedad no hace mucho tiempo

Martín Pérez Aniorte, un joven de 22 años, murió en un accidente difícil de asimilar en Torrevieja, Alicante. Le cayó una palmera encima mientras conducía. Su desgracia y la de su familia va más allá.

Los padres del joven murieron hace poco. Ambos progenitores fallecieron con poca diferencia debido a una enfermedad.

Desde entonces, el joven de 22 años, vivía en casa de su tío con su hermana menor de edad. Una niña que ahora se queda huérfana, según informa el diario Información.

Los detalles del fatal accidente

Martín Pérez Aniorte murió cuando una palmera cayó sobre su coche mientras conducía por la CV-905 en Torrevieja. El árbol estaba afectado por el picudo rojo, aunque no presentaba evidencias exteriores de la plaga. El viento del viernes de la semana pasada en Torrevieja también pudo afectar en la caída de la palmera.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, expresó al citado diario su consternación por lo ocurrido y la fatalidad de un cúmulo de coincidencias, que derivaron en el trágico accidente. “Que el coche pasara justo en el momento en el que la palmera se rompió y que cayera en la parte del conductor...”, declaró.

El joven salía de trabajar -era monitor en un colegio de Infantil y Primaria de Torrevieja- y se dirigía a clases de inglés.

El equipo de gobierno municipal se ha puesto a plena disposición de los familiares.