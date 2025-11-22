Iván Sevilla 22 NOV 2025 - 16:35h.

Los bomberos auxilian a un perro que se encontraba oculto en una tubería enterrada en Meis, Pontevedra

La alcaldesa del municipio recibió la "llamada de una vecina muy angustiada" porque había perdido a su mascota

PontevedraPreocupante y tenso momento que acabó "con final feliz" durante el rescate de un perro desaparecido, sobre el que ha informado Marta Giráldez, alcaldesa de Meis (Pontevedra). El animal estaba atrapado bajo tierra, sin poder salir a la superficie.

En concreto, según ha explicado la regidora en una publicación de este 21 de noviembre en sus redes sociales, se encontraba en un espacio donde había "una tubería enterrada". Los bomberos del Consorcio Provincial acudieron a sacarlo de ahí.

Antes de eso, la propia dueña del can se había puesto en contacto con la primera edil de la localidad: "Recibí la llamada de una vecina muy angustiada porque llevaba varios días buscando a su mascota perdida y acababa de descubrir dónde estaba".

Inmediatamente, movilizó a una dotación de bomberos, al trabajador municipal Rodri y a otros residentes en Meis, que no dudaron en acudir a ayudar. Por causas que no han trascendido, el perro se había caído o se había metido en un espacio soterrado junto a un muro de piedra.

"Tiene 20 años, podrá seguir disfrutando de su familia"

Los efectivos trabajaron con cuidado para evitar provocarle daños. Primero abrieron un agujero en el asfalto y después estuvieron retirando tierra del interior para poder cogerlo con seguridad. Luego, lo arroparon con una manta y le dieron agua porque estaba sediento.

"Logramos rescatar al animal, que tiene 20 años y ahora podrá seguir disfrutando de su familia lo que le quede de vida", celebró la alcaldesa adjuntando varias imágenes del operativo que salvó al can de morir por el frío o la falta de alimento.