Le amputan parte de un dedo tras el mordisco de la expareja de su mujer en plena calle

La expareja de su mujer le ataca en plena calle y le tienen que amputar parte de un dedo por un mordisco.

Condenado a tres años un educador de un centro de Aia, Guipúzcoa, por agredir sexualmente a una menor tutelada

Compartir







Se cruzó con su presunto agresor, expareja de su mujer, en mitad de la calle y lo que ocurrió ha acabado en los tribunales. El hombre arremetió al verle contra él de forma verbal y luego le asestó un cabezazo que le hizo caer al suelo.

El agredido intentó defenderse y en el forcejeo, la expareja de su mujer el mordió en el dedo índice de la mano derecha, una parte del cual ha sido imputado, según ha informado La Voz de Galicia. El vecino de A Illa de Arousa, de 55 años, ha denunciado ante la Policía Nacional la agresión.

El denunciado llegó a quitarse el cinturón para continuar con la agresión, pero la actuación de varias personas lograron detenerle. No es la primera vez que este hombre, según su denuncia, se siente amenazado por la expareja de su mujer, también con mensajes amenazantes.