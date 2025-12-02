Claudia Barraso 02 DIC 2025 - 16:39h.

Consiguen dar con la identidad de un hombre muerto: su cuerpo fue encontrado en Girona hace siete años

La Guardia Civil ha conseguido saber quién es el cadáver que encontraron en aguas de la Cala Boadella de Lloret de Mar, en Girona, hace nada más y nada menos que siete años. Se trata de un ciudadano alemán de 28 años. Su familia denunció en su momento su desaparición, fecha que coincide con el momento en el que encontraron el cuerpo del joven.

Durante todo este tiempo, desde que los agentes recuperaron el cuerpo hasta que han conseguido identificarle, los expertos le han realizado la autopsia y cotejaron todas las muestras biológicas del cuerpo, pero hasta ahora no pudieron dar con la verdadera identidad. Como no conseguían averiguar quién era la persona que habían encontrado muerta, decidieron enviar una reseña dactilar a otros países. Una opción que tampoco resultó válida, o eso creían los agentes.

Siete años después, o “recientemente”, según han confirmado algunas fuentes a medios como ‘CatalunyaPress’, recibieron una confirmación de las muestras biológicas recogidas por la Guardia Civil y unas muestras de AND que fueron tomadas en Alemania.

Las pruebas que fueron enviadas desde ese país confirmaban que el cuerpo que fue encontrado en Girona se trataba de un joven alemán de 28 años. No se sabe nada más sobre los motivos de su muerte, ni de quién era y tampoco si su cuerpo será devuelto a su familia.

Cómo consiguieron dar con su identidad

Los agentes han confirmado que han podido identificar el cuerpo tras siete años, un hecho que resulta increíble ya que después de tanto tiempo se había perdido toda esperanza.

Gracias a que mandaron las pruebas biológicas al extranjero, pudieron relacionarlas con la denuncia de la desaparición que puso la familia alemana el mismo día que encontraron el cuerpo en España. Aunque no hay más información sobre el caso, es una gran noticia que entre todos los países hayan podido identificar a la víctima.