Tres cerdos sueltos en la N-6 enfrentan al Ayuntamiento de Lugo y a la Xunta: quién se encarga de ellos

Tres cerdos sin identificación que andan sueltos por la N-6 han obligado al Ayuntamiento de Lugo a pedir a la Xunta que actúe de urgencia para solventar las complicaciones que los animales provocan en las inmediaciones de la Avenida de Madrid y en esa carretera nacional.

Mediante un comunicado, el gobierno local denuncia este martes que los gorrinos suponen �“desde hace días un riesgo para la seguridad ciudadana” y que su presencia en esas vías de comunicación, con mucho tráfico, está obligando a efectivos de la Policía Local a realizar allí vigilancia continua para garantizar la seguridad, evitar posibles incidentes e impedir accidentes de tráfico.

En un escrito, el Servicio Municipal de Medio Ambiente le recuerda a la administración autonómica que “es su competencia actuar en este caso”.

Por ello, el Servicio Municipal de Medio Ambiente le requiere a la Xunta de Galicia que realice las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que los puercos ocasionen algún tipo de incidente.

La delegación territorial de la Xunta en Lugo considera, no obstante, que es el Ayuntamiento el que tiene que tomar medidas porque son "animales de producción doméstica, abandonados, y en zona, además, periurbana".