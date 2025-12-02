Más de 400 efectivos trabajan con el objetivo de contener el brote localizado en Barcelona y evitar su expansión

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

La peste porcina mantiene a España en alerta. Los casos confirmados en el entorno de Collserola, en Barcelona, ascienden a nueve. Para controlar el brote, la Generalitat de Cataluña se plantea aplicar el protocolo que consiste en eliminar a todos los jabalíes en un radio de 6 kilómetros del animal infectado y disminuir la población en un entorno de seguridad de 20 kilómetros.

Así lo establece el plan de contingencia contra la peste porcina que ahora contempla el Ejecutivo catalán, lo que supondría tener que sacrificar a unos 400 jabalíes que viven dentro de esa zona cero, tal como informa en el vídeo Marina Pérez.

400 efectivos, con más de un centenar de la UME, para contener la peste porcina

Trabajando para la evaluación de la situación y la contención del brote, hoy se han sumado nuevos efectivos de la UME, siendo en total unos 400 los agentes de distintos cuerpos los que están implicados en las tareas de control, peinando y revisando toda la zona.

Sobre el terreno, y con todas las medidas de seguridad, están extrayendo los cadáveres que localizan y cuantificando los ejemplares vivos. Además, sobre todo, se centran en mantener el perímetro con el objetivo de que ningún patógeno del virus salga de la zona infectada. Para ello, incluso se utilizan drones con visión nocturna y térmica.

Los casos confirmados de peste porcina en España

A los dos positivos de peste porcina ya confirmados previamente, hoy el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha sumado otros cuatro. “El Ministerio de Agricultura, efectivamente, ha confirmado que los casos han aumentado a seis", ha anunciado, pero posteriormente la cifra ha alcanzado los nueve casos tras confirmarlo el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), después de analizar ejemplares de jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), como ha informado también el Ministerio de Agricultura este martes en un comunicado.

Dichas notificaciones, confirman las malas noticias también para los alcaldes 18 alcaldes de las zonas infectadas en torno a Collserola, que hoy se reunían en la Generalitat. “Prioridad absoluta es contener el foco de seis kilómetros: que no salga de ahí el virus”, ha dicho Òscar Ordeig, consejero de Agricultura de Cataluña.

Para contener la enfermedad, los 400 efectivos desplegados siguen rastreando el bosque: “Tenemos que ir minuciosamente buscando cadáveres durante el día y, luego, en la extracción segura de esos restos, transporte de muestras y de los propios animales para análisis y destrucción posterior”, ha explicado Joaquín Núñez, teniente coronel de la UME.

La obsesión por la desinfección y la limpieza ha llegado hasta las puertas de la ciudad de Barcelona, con brigadas en el Tibidabo revisando papeleras y contenedores de basura, intentando evitar su expansión.

Primeros casos de peste porcina después de 31 años

Los casos de peste porcina africana notificados son los primeros desde hace 31 años en España, cuando tuvieron que implementarse severas restricciones comerciales para erradicarla. Ahora, este nuevo episodio, con España como país clave en las exportaciones de cerdo, inquieta al sector porcino, que teme también al impacto económico de la situación.

Por el momento, siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización. Ello significa que vetan la entrada de éstos desde todo el territorio español, y no solo desde la parte afectada, Barcelona, o Cataluña, por extensión, en este caso, y según los datos sobre los casos detectados hasta el momento. Quien sí ha ha decidido, sin embargo, regionalizar la situación, ha sido China, de tal modo que solo prohíbe importaciones de productos de cerdo de las zonas afectadas por el brote; una decisión clave para la industria española, siendo el principal exportador del gigante asiático.