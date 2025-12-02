Juan Tejón 02 DIC 2025 - 15:44h.

En España se calcula que existen alrededor de dos millones de jabalíes, una cifra que refleja una auténtica superpoblación. Según los expertos, esta situación se ha multiplicado por diez en los últimos treinta años y plantea serios problemas tanto para la seguridad ciudadana como para la sanidad animal, tras los casos de peste porcina identificados en España.

El presidente del Consejo de Veterinarios de España, Gonzalo Moreno, advierte que la única manera efectiva de controlar estas especies es mediante la caza masiva. Moreno subraya que este tipo de medidas deben ser centralizadas desde el Gobierno, ya que “los animales silvestres no entienden de regiones o territorios”. La falta de coordinación, añade, dificulta que las actuaciones tengan un impacto real.

La presencia de jabalíes en entornos urbanos se ha convertido en una imagen cotidiana. En A Coruña, los vecinos los ven cada día en el centro de la ciudad, donde acuden a parques y se alimentan de basura. En Xátiva, para evitar destrozos y el riesgo de epidemias como la peste porcina africana, se han instalado jaulas específicas para cazarlos.

El problema se extiende por toda la geografía. Más de doscientos municipios valencianos deben sufragar métodos de control, lo que supone un gasto adicional para las arcas locales. En Marbella, la situación ha llegado incluso a las playas, donde los jabalíes han irrumpido en los últimos meses, generando alarma entre residentes y turistas.

Los expertos coinciden en que la superpoblación de jabalíes no solo amenaza la convivencia en las ciudades, sino que también incrementa el riesgo de accidentes de tráfico y la propagación de enfermedades. Ante este panorama, se insiste en la necesidad de una estrategia nacional que combine la caza controlada con medidas de prevención y gestión sostenible.