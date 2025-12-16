Una militante del PSOE denuncia al alcalde de Barbadás, Ourense, por acoso laboral, a través del canal interno del partido

El PP cuestiona los protocolos del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Pedro Sánchez?"

Una militante ha denunciado por el canal interno habilitado por el PSOE al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral.

Según han señalado a EFE fuentes socialistas, tras conocerse la denuncia, la dirección provincial en Ourense ha convocado a Válcarcel a una reunión, antes de que se celebre una ejecutiva provincial esta tarde a las 20:00 horas y cerrada a medios.

Este regidor, que gobierna en minoría, figura como firmante del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por el caso del exdirigente del PSOE de Lugo José Tomé y en apoyo a la compañera Silvia Fraga, impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos, entre los que están la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

El documento lo han suscrito unas 300 personas que reprochan la actuación de la dirección del PSdeG en el caso de la denuncia por acoso sexual contra Tomé. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha convocado una comparecencia de urgencia para las 16:30 horas.

El presidente del Gobierno, sobre los casos de abuso y acoso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero ha subrayado que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias" porque "a los españoles les renta este Gobierno".

"Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos", ha asegurado Sánchez este domingo en un mitin en Cáceres, con motivo de las próximas elecciones en Extremadura el domingo 21 de diciembre.

Sánchez ha recalcado que el PSOE actúa con "contundencia" ante casos de acoso o corrupción, a diferencia del PP por su "connivencia" con los casos que les ocupan. "Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a nuestros principios. Nosotros actuamos con contundencia y extirpamos de raíz ese caso, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia", ha criticado.