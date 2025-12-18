Muere una turista alemana en Baiona tras ser arrastrada por una ola mientras se sacaba un selfi

Una turista alemana ha muerto este jueves en Baiona tras ser arrastrada por una ola: su cuerpo fue localizado en una playa

Hallan en el mar el cuerpo sin vida del pescador desaparecido en A Coruña

Una mujer ha perdido la vida este jueves tras ser arrastrada por una ola en la playa Cuncheiras, en la localidad pontevedresa de Baiona. Se trataría de una turista alemana de avanzada edad, apuntan medios locales.

Según ha trasladado el 112 Galicia, sobre las 14:35 horas un particular alertaba a la central de emergencias de que una mujer se encontraba en unas rocas próximas al arenal y acababa de ver cómo se la llevaba el agua y dejaba de verla.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local, al GES de Valmiñor y a la Guardia Civil.

La víctima estaba en la playa sacando fotos cuando fue arrastrada por una ola

Minutos después, otro particular se ponía en contacto con el 112 para alertar de que había un cuerpo tendido en la playa que, posteriormente, los servicios de emergencias confirmaron que se trataba de la mujer. La víctima estaba en la playa sacando fotos cuando fue arrastrada por una ola. Habría caído al mar tras echarse un selfi, según fuentes como 'Faro de Vigo'.

La Dirección Xeral de Emerxencias mantiene activo un aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego

Este jueves, la Dirección Xeral de Emerxencias mantiene activo un aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego por fuertes lluvias y viento. La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.