16 DIC 2025

Un familiar alertó a los servicios de emergencia de que el hombre había salido en la tarde del lunes a pescar y no había regresado

Los servicios de emergencias de Salvamento Marítimo buscan en A Coruña un hombre de 66 años que practicaba pesca deportiva en una zona rocosas de las inmediaciones del ascensor del monte de San Pedro y el Obelisco Millenium.

Fuentes del 112 Galicia trasladaron a Europa Press que fue un particular quien, sobre las 08:40 horas de este martes, alertaba a la central de emergencias de que un familiar había salido a pescar a las 19:00 horas del lunes y no había regresado.

Los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Gardacostas de Galicia, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil.

Este martes se ha desplegado un operativo de búsqueda en la zona por tierra, mar y aire. El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña ha informado en sus redes sociales del dispositivo.

“El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordina por mar (Salvamar Betelgeuse) y aire (Helimer 401) la búsqueda de un varón de 66 años que salió a pescar ayer desde tierra entre Punta San Pedro y el Obelisco Millennium”, han señalado.

Los servicios de emergencias han destacado las difíciles condiciones marítimas para la búsqueda, ya que hay mar de fondo atlántico y la deriva podría llevar la búsqueda hacia la Torre de Hércules y Riazor.