La víctima sufrió la agresión sexual con tocamientos entre las dos y tres de la madrugada de este 3 de enero

Los vecinos facilitaron el arresto al dar la descripción física del varón, que se coló al edificio por un garaje

A CoruñaUn hombre fue detenido este 3 de enero acusado de agredir sexualmente a una menor en el ascensor de un edificio ubicado en A Coruña. Así lo han trasladado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron entre las dos y las tres de la madrugada en un bloque de pisos del barrio de Xuxán, al que el varón se coló a través de un garaje, según relataron publica 'La Voz de Galicia'.

Unos vecinos contaron eso a los agentes, además de que vieron al individuo varias horas por la zona, pues localizaron restos de comida que había consumido en los accesos al inmueble.

Tocamientos a la niña y localizado media hora después

En un momento en el que la víctima se encontraba dentro del ascensor, el sospechoso cometió tocamientos sobre su cuerpo, tal y como denunció posteriormente a los policías encargados del caso.

Aunque pudo zafarse del hombre para huir y pedir ayuda a los residentes del lugar, el implicado también se dio a la fuga. Pero fue arrestado media hora más tarde gracias a la descripción física aportada por vecinos.

Está en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial, mientras que la investigación sigue abierta para conocer más detalles acerca de lo sucedido y por qué estaba por allí el varón.