El acusado está detenido por los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar

Condenan a un hombre a 11 años de cárcel por abusos sexuales a la niña de su pareja en Málaga

ValenciaLa Policía Nacional ha detenido en Torrent, Valencia, a un hombre de 37 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar tras realizar tocamientos a la amiga de su pareja y golpear y amenazar de muerte a su novia al tratar de defender a su compañera de piso y alertar a la Policía.

El detenido aprovechó que la víctima se encontraba ebria y descansando en la cama para realizarle tocamientos sin su consentimiento y fue sorprendido por su pareja, quien trató de defender a su compañera de piso, ha informado este martes la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la pasada Nochebuena cuando efectivos del servicio de radiopatrullas de la Policía Nacional acudieron a un domicilio de Torrent donde al parecer, según la llamada de una mujer, su pareja estaba intentado violar a una compañera de piso.

El agresor intentó huir de los policías en ropa interior

Varios agentes se dirigieron al lugar y localizaron al presunto agresor en ropa interior, muy nervioso y agitado, que intentaba huir de los policías y se encerró en una habitación, donde fue interceptado por la patrulla.

Tras entrevistarse con ambas partes, la pareja del detenido y requirente del servicio manifestó que su compañera de piso se encontraba ebria y se acostó en su habitación para descansar, momento en que sobre las tres de la madrugada escuchó a su pareja levantarse de la cama para ir al baño.

Seguidamente esta sorprendió a su novio desnudo, realizándole tocamientos en los pechos a su amiga sin su consentimiento y cuando le recriminó tal acción y trató de evitar la agresión sexual, el presunto autor se levantó, la cogió violentamente del cuello y la golpeó en los pechos en varias ocasiones, para seguidamente amenazarla de muerte si llamaba a la policía.

Además, cogió un cuchillo de la cocina para amenazarla de nuevo, trasladando a la víctima por la fuerza a la habitación.

Los agentes, tras observar que la mujer presentaba rojeces y escoriaciones tanto en la zona del cuello y el pecho como consecuencia de la agresión sufrida a manos de su novio, procedieron a la inmediata detención del varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar y fue puesto a disposición judicial.