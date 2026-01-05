Un agente de la Policía Nacional salvó la vida de un detenido en las dependencias de la Comisaría Provincial de Pontevedra

Fue detenido por altercados en un local y trasladado a dependencias policiales después de agredir a agentes de la Policía Local.

Un agente de la Policía Nacional salvó la vida de un detenido en las dependencias de la Comisaría Provincial de Pontevedra este domingo, después de que este sufriera un desvanecimiento y dejase de respirar.

Los hechos ocurrieron tras acudir agentes de la Policía Nacional y Policía Local a las puertas de un local de ocio de la calle Princesa en Pontevedra donde se estaba produciendo un altercado con un "varón violento".

El detenido golpeó a los agentes

Allí, fue detenido y trasladado a dependencias policiales después de agredir a agentes de la Policía Local y golpear "en reiteradas ocasiones" desde el interior el coche policial. Ya en dependencias policiales, los agentes solicitaron que se personara una ambulancia ante el "cuadro de agitación y agresividad tan elevado" que presentaba el detenido.

Sin embargo, antes de la llegada de los servicios médicos, este sufrió un desvanecimiento, "perdiendo la consciencia y dejando de respirar", por lo que uno de los policías nacionales tuvo que realizar una maniobra de reanimación.

Con todo, la Confederación Española de Policía ha remarcado en una nota de prensa que van a solicitar el reconocimiento público de los agentes que intervinieron en este suceso y han subrayado en la necesidad de una Unidad de Prevención y Reacción en Pontevedra como tienen las grandes ciudad de Galicia.