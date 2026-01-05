Muere Calbo, uno de los integrantes del dúo de rap francés Ärsenik, a los 52 años

Más allá de su carrera musical, era una persona muy querida por su entorno más cercano

El artista francés Calbony Mbani, conocido en el mundo del hip hop como Calbo, ha fallecido este domingo a los 52 años de edad. La noticia ha sido comunicada por su familia a través de un mensaje publicado en las redes oficiales de Ärsenik, el dúo que formó junto a su hermano.

En el comunicado, sus allegados han solicitado máximo respeto y discreción, no se han facilitado detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre posibles actos de despedida públicos.

Calbo fue uno de los nombres más influyentes del rap francés de los años noventa, en 1992, junto a Lino, dio forma a Ärsenik, un grupo que se convirtió en referente del género gracias a su estilo crudo y comprometido. De esta etapa surgieron temas icónicos como ‘Boxe avec les mots’ y ‘Une affaire de famille’.

El reconocimiento no tardó en llegar, el dúo consiguió un doble disco de oro en 1998 con su primer álbum, ‘Quelques gouttes suffisent’, y repitió ese éxito en 2002 con ‘Quelque chose a survécu’, consolidando su lugar en la historia del rap en Francia.

Además de su trabajo en Ärsenik, Calbo formó parte del influyente colectivo Secteur Ä, donde compartió escenario con figuras destacadas del género como Passi, Doc Gynéco y Stomy Bugsy, contribuyendo al auge del hip hop francés en esa década.

En 1999 se sumó también al proyecto Bisso Na Bisso, un grupo integrado por raperos de origen congoleño. Junto a artistas como Ben-J de Les Neg’Marrons, Doc y G Kill de 2Bal, M’Passi y su propio hermano Lino, publicó el álbum ‘Racines’, que logró doble disco de oro, y más tarde ‘Africa’, lanzado diez años después, con canciones como ‘Show ce soir’ y ‘Là-bas’.