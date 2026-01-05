El Ayuntamiento de Almonte apela a la máxima prudencia y afirma que continúa vigente el Plan de Emergencias Municipal

El Edificio Alcotán, en la playa de Matalascañas (Huelva), ha sido desalojado por Guardia Civil y Policía Local de Almonte ante un "grave riesgo estructural" resultado del temporal marítimo. Según ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, informes técnicos y la evolución del temporal marítimo "confirman que el mar ha alcanzado los cimientos del edificio, comprometiendo seriamente su estabilidad y elevando el riesgo de una posible situación catastrófica, tanto para las personas como para el entorno urbano colindante".

Así las cosas, ha informado de que, ante esta situación, y "priorizando la seguridad pública", el edificio ha sido desalojado por la Guardia Civil y Policía Local, "quedando acordonada la zona y restringido el acceso". El ayuntamiento ha solicitado incluso la intervención "urgente" de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde el Ayuntamiento de Almonte han subrayado que continúa vigente el Plan de Emergencias Municipal y sigue apelando a la "máxima prudencia" y colaboración ciudadana.

"El Gobierno de España va a estar al lado de Matalascañas", según María José Rico

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha reafirmado el "compromiso total" del Gobierno de España con Matalascañas tras los graves daños ocasionados por el temporal en el Paseo Marítimo, y ha garantizado que "en el momento en que el Ayuntamiento de Almonte presente la solicitud formal", el Gobierno "declarará la zona" como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

María José Rico ha subrayado que "el Gobierno de España va a estar, como siempre ha estado, al lado de Matalascañas, de sus vecinos y muy especialmente de su sector empresarial, que está sufriendo de manera directa las consecuencias de esta situación". En este sentido, ha señalado que esta declaración "permitirá activar las ayudas económicas necesarias para reparar los daños que se están produciendo en infraestructuras municipales", como el Paseo Marítimo.

La subdelegada ha remarcado que el Ejecutivo central "ya viene apoyando de manera continuada a Matalascañas y al municipio de Almonte, tanto en la regeneración y protección de sus playas como en actuaciones en su territorio", y ha insistido en que "este respaldo no es nuevo, es constante y se traduce en hechos".

El Ejecutivo ha apoyado al ayuntamiento con "más de 21 millones de euros"

En este contexto, ha destacado que el Gobierno de España ha apoyado al Ayuntamiento de Almonte con "más de 21 millones de euros en distintas actuaciones", a los que "se suman otros 400.000 euros concedidos recientemente para la subsanación de desperfectos en el Paseo Marítimo a la altura de Caño Guerrero", lo que considera "una muestra más del compromiso firme y sostenido del Ejecutivo con Matalascañas".

"El Paseo Marítimo es una infraestructura municipal clave, no solo para la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas, sino también para la actividad económica, el empleo y la imagen turística de Matalascañas", ha destacado Rico, quien ha defendido que protegerlo y repararlo es "proteger el futuro de cientos de familias que viven directa o indirectamente del turismo y de los servicios".

Por último, la subdelegada del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo central "no va a fallar a Matalascañas", y ha asegurado que seguirá "colaborando estrechamente" con el Ayuntamiento de Almonte y "con el resto de administraciones" para que la recuperación del Paseo Marítimo "sea una realidad lo antes posible", con "los recursos necesarios, con eficacia y con el máximo rigor institucional".

Los empresarios alertan de la "grave situación" que atraviesa la playa

La Asociación de Empresarios de Almonte (Huelva), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y presidida por Pedro Roldán, ha alertado este lunes de la "grave situación" que atraviesa la playa de Matalascañas tras los últimos temporales y reclaman "la intervención urgente de las distintas Administraciones Públicas, especialmente de la Administración General del Estado, competente en materia de Costas", así como la declaración de zona catastrófica "ante la magnitud de los daños sufridos".

Según han indicado en una nota, los temporales han afectado "de forma severa" a 4,5 kilómetros de primera línea de playa, "provocando la rotura de amplios tramos del paseo marítimo y poniendo en riesgo directo a chalés, bloques de viviendas, hoteles, establecimientos turísticos y chiringuitos", varios de los cuales han sido "literalmente arrasados por el mar".

Por ello, los empresarios señalan que "la situación es especialmente preocupante por la amenaza real de que los daños alcancen a la depuradora", lo que "tendría consecuencias irreversibles desde el punto de vista medioambiental y sanitario".

"El litoral de Doñana y Matalascañas sufre un déficit crónico de sedimentos", según la asociación

Desde la asociación se recuerda que la dinámica costera del Golfo de Cádiz "es sobradamente conocida por los habitantes del territorio y cuenta con numerosos precedentes históricos" y señala que "testigo mudo de ello es La Peña, antiguo cimiento de una Torre Almenara mandada construir por Felipe II, que se levantaba sobre la duna de la playa de Torre la Higuera --actual Matalascañas-- y que fue destruida por los temporales ya en el siglo XVI.

Esta dinámica natural, advierten los empresarios, se ha visto "gravemente alterada" por la acción humana, "especialmente desde la construcción del espigón Juan Carlos I, cuya consecuencia directa ha sido la interrupción del aporte circular natural de arena". Al respecto, apuntan que "como resultado, la arena queda retenida al otro lado del espigón, formando una enorme playa artificial, mientras el litoral de Doñana y Matalascañas sufre un déficit crónico de sedimentos, sin que se hayan aplicado medidas correctoras eficaces para restablecer el equilibrio natural roto".

"Las dunas se encuentran abandonadas a su suerte", lamentan los empresarios

A este problema estructural se suman la subida del nivel del mar, "el déficit de arena acumulado durante décadas, el cambio climático, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos" y lamentan lo que consideran lo "más preocupante", que es "la inacción administrativa".

En este sentido, destacan que "prueba de ello es la desaparición acelerada de las dunas fósiles del Asperillo, que retroceden decenas de metros" y critican que "resulta especialmente llamativo que hace años se llegara a pedir prisión para un empresario de turismo de naturaleza por rebajar un escalón de apenas 1,5 metros para garantizar el paso seguro de visitantes, mientras hoy estas dunas, de un valor incalculable, se encuentran abandonadas a su suerte", a lo que "se suma la afección creciente a las dunas móviles del litoral virgen entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda".

Reclaman soluciones políticas

La Asociación de Empresarios de Almonte recuerda que la costa de Huelva y, por extensión, Doñana, es "la más estudiada de España, tanto por su condición de Parque Nacional como por tratarse de una zona con riesgo de tsunamis" y remarca que la Universidad de Huelva y los técnicos de Costas "conocen perfectamente qué actuaciones son necesarias", por lo que reclaman que "a problemas técnicos no se les den soluciones políticas". "Escuchemos a quienes saben, dejémoslos trabajar", subrayan.

En este sentido, insisten en que la solución "no puede limitarse a aportes puntuales de arena, que además llevan años sin realizarse, sino que debe abordarse una actuación integral, devolviendo en la medida de lo posible la dinámica natural del litoral y dotándolo de espigones, escolleras u otras infraestructuras que determinen los expertos".

Los empresarios reconocen que Matalascañas, "como muchas urbanizaciones del litoral español, no es un ejemplo de planificación urbanística", pero reclaman que "se actúe con el mismo criterio que en otros territorios" y que "no se condene a esta zona a la parálisis por el análisis ni al miedo escénico por su proximidad a un Parque Nacional".

"Almonte ha renunciado a mucho en favor del desarrollo sostenible. No podemos renunciar a todo. Matalascañas necesita ayuda urgente", concluyen, reiterando que "el tiempo de los diagnósticos ha pasado" y que "cada temporal agrava una situación ya límite".