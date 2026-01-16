Zara prevé cerrar su primer establecimiento, ubicado en la calle Juan Flórez de A Coruña, el 30 de enero

Zara abrirá una cafetería Zacaffé en su establecimiento de la calle Compostela

La marca Zara, insignia del grupo Inditex, prevé cerrar el 30 de enero la primera tienda abierta hace medio siglo por el fundador de la multinacional, Amancio Ortega, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña, según han informado fuentes de la compañía.

El cierre de la tienda ha sido comunicado tanto a la propiedad del inmueble donde se ubica, como a las once empleadas de la tienda, que Inditex prevé recolocar en otros establecimientos de la firma en la ciudad.

Más de 50 años de historia

Zara abrió su primera tienda en los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez el 9 de mayo de 1975, un establecimiento con más de cinco décadas de ventas.

La tienda fue reformada el año pasado para celebrar el 50 aniversario de la compañía con una rehabilitación en homenaje a la Marina de A Coruña y que ofreció una colección exclusiva, quedando en un espacio pequeño que, en la actualidad, no encaja con el modelo grande y espacioso de las tiendas de la marca.

Esta firma, instaurada en unos doscientos países y territorios, ya cuenta con grandes novedades tecnológicas en sus establecimientos, algo que, para la pequeña tienda original, queda muy grande.

Zara abrirá en A Coruña "Zacaffé"

Al día siguiente del cierre de la veterana tienda, el sábado 31 de enero, Zara abrirá una cafetería Zacaffé en su establecimiento de la calle Compostela, en la parte de abajo, con entrada por la plaza de Mina.

Esa iniciativa ya opera en otros establecimientos de la cadena Zara, como el de la calle Hermosilla de Madrid o en grandes ciudades de China y Japón.

Inditex mantiene, sin embargo, A Coruña, la ciudad de origen de esta multinacional textil, como un faro para iluminar nuevos proyectos o colecciones como referencia para otros establecimientos.