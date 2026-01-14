Alberto Rosa 14 ENE 2026 - 06:00h.

La jornada estará marcada también por las temperaturas en ascenso, sobre todo en entornos de montaña del centro y oeste peninsular

Cádiz, Huelva y Sevilla, en aviso amarillo este martes por lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy miércoles 14 de enero los avisos amarillos por lluvias y oleaje en Pontevedra y A Coruña. Con la entrada de altas presiones por el oeste peninsular, Aemet prevé para este miércoles un aumento progresivo de la estabilidad aunque al principio de la jornada, los otros sistemas frontales dejarán cielos nubosos o cubiertos.

En Cádiz, el aviso sigue en amarillo por precipitaciones localmente fuertes. La jornada estará marcada también por las temperaturas en ascenso, sobre todo en entornos de montaña del centro y oeste peninsular y puntos del litoral este y sureste, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

PUEDE INTERESARTE Qué es un río de humedad: el fenómeno que reforzará las lluvias en varias comunidades esta semana

En líneas generales, las precipitaciones serán débiles en regiones de la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico, pero podrán afectar también de forma aislada a otros puntos del territorio a excepción de la fachada oriental peninsular y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. No obstante, es probable que los chubascos sean localmente fuertes con tormentas ocasionales en zonas de Cádiz, que podrán extenderse al oeste de Alborán, recoge Europa Press.

A lo largo del día, las lluvias tenderán a cesar para abrirse cada vez más claros. En Canarias, habrá cielos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas y predominio de intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de alguna precipitación ocasional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nevará de forma débil en montañas por encima de los 1.500 ó 1.700 metros, mientras que los bancos de niebla matinales se formarán en regiones de montaña de la vertiente atlántica, oeste de la meseta Sur y de Andalucía, entorno del medio-bajo Ebro y puntos de litoral del nordeste y sureste.

En cuanto a temperaturas máximas, ascenderán en entornos de montaña del centro y oeste peninsular y puntos del litoral este y sureste, con descensos en interiores de la mitad sureste, Cantábrico, norte de Galicia, alto Ebro, Canarias y Melilla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras, las mínimas estarán en descenso en la mitad oeste peninsular, Cantábrico y Sistema Ibérico, con ascensos en el centro sur peninsular, Guadalquivir y Canarias con pocos cambios térmicos en el resto. Además, se esperan heladas débiles en entornos de montaña y este de la meseta norte.

Por último, predominará viento flojo de componentes oeste y sur en la Península y Baleares. Al principio de la jornada, soplará en el norte de Galicia y Huelva, pero llegará a moderado en litorales de Galicia, Cantábrico, Ampurdán, Baleares, Estrecho y Alborán. Al mismo tiempo, el viento alisio en Canarias tendrá intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.