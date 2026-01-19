Raquel Noya 19 ENE 2026 - 14:18h.

La alcaldesa de Santiago y los vecinos de Angrois reviven hoy con especial dolor el fatídico accidente del Alvia en 2013

El accidente de trenes de Adamuz es de los más graves registrados en Europa en este siglo

Compartir







La tragedia ferroviaria que ha tenido lugar esta madrugada en Adamuz, Córdoba, donde al menos 39 personas han fallecido tras colisionar dos trenes de alta velocidad, ha abierto heridas todavía no cicatrizadas entre los vecinos Angrois, donde un fatídico 24 de julio de 2013, tuvieron que sacar fuerzas de donde ya no tenían y hacer gala de una solidaridad sin precedentes para ayudar a los supervivientes de otro terrible accidente ferroviario, el más grave de nuestro país, que por aquel entonces se cobró la vida de 80 personas.

Manuel Puga, de 76 años, es uno de esos vecinos que presenció escenas terribles difíciles de narrar sin emocionarse y que todavía hoy vuelven a su mente de manera recurrente. Explica a Informativos Telecinco que el estruendo que escuchó desde su casa cuando el tren descarriló y la polvareda que se encontró junto a la vía está hoy más presente que nunca en sus recuerdos.

Explica cómo en Angrois ayudó cogiendo unos tablones y haciendo una pasarela para que la gente pudiera salir de la vía, que tuvo que romper los cristales del tren con barras y que llevó ropa y enseres para los supervivientes: “Lo que sucedió aquí no lo olvidaré en la vida”, asegura, “eso no se olvida nunca”, reitera.

La alcaldesa de Santiago con las familias afectadas

La catástrofe de Adamuz, la segunda después de la de Santiago, ha afectado especialmente la sensibilidad de los vecinos de la capital gallega, que inevitablemente reviven lo sucedido con más intensidad que quienes no han experimentado algo así.

Una de estas personas que vivió el accidente en primera persona es la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, quien asegura que estamos ante un accidente “que deja unas huellas enormes en las personas afectadas pero también en los vecinos”, y dice de los de Angrois que “estuvieron a la altura”. “Fuimos muchas las personas que con esto hemos revivido lo que ocurrió aquel 24 de julio”, asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Queremos mostrar toda nuestra solidaridad con las víctimas y con las familias afectadas”, ha añadido en su intervención para Informativos Telecinco. “Es un accidente ferroviario, el segundo en importancia después del de Angrois. Santiago es un lugar especialmente solidario y sensible teniendo en cuenta que aquí se produjo el terrorífico accidente de Angrois y por lo tanto mis palabras hoy también tienen que ser de abrazo y ánimo para todas las personas que están revivivendo en estos momentos lo sucedido aquel 24 de julio”, ha concluido.