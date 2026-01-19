Los expertos fotografían y recogen cualquier detalle que les pueda ayudar a revelar las causas

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

CórdobaEl equipo Central de Criminalística de la Guardia Civil recorre centímetro a centímetro las vías donde se produjo anoche el accidente de tren en la localidad cordobesa de Adamuz y en el que perdieron la vida 39 personas, mientras que 152 resultaron heridas.

El grupo lleva en el lugar del siniestro desde esta madrugada, pero no ha sido hasta que han salido los primeros rayos de sol cuando han podido empezar a trabajar con precisión.

Los expertos fotografían y recogen cualquier detalle que les pueda ayudar a revelar las causas que han producido el fatal accidente. Trayectoria, impacto, ángulos, todo es necesario para resolver el puzle del siniestro.

En las investigaciones se ha comprobado que existían varios tramos de la vía rota, pero por el momento no se puede esclarece si es consecuencia del accidente o las causas.

Labores de identificación de las víctimas

Además, el trabajo del grupo de Criminalística también se centra en las labores de identificación de las víctimas.

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

“Hemos habilitado diferentes oficinas para que los familiares del accidente ferroviario ocurrido en #Adamuz, puedan denunciar y aportar muestras de ADN para las labores de identificación”, han informado a través de las redes sociales la benemérita.

La razón del accidente puede tardar días en conocerse

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, al igual que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad, donde el siniestro de dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje.

Según ha explicado, se trata de un siniestro “en circunstancias extrañas”, con lo que “lo peor que podemos hacer ahora es especular”.

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora -mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente-, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.

Información para familiares y víctimas

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que Iryo ha puesto en marcha el 900 001 402 para personas afectadas por el descarrilamiento.

Además, se han activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, así como espacios de atención en estaciones como Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.