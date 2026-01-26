Patricia Martínez 26 ENE 2026 - 14:26h.

Un particular alertó minutos antes del derrumbe del peligro que suponía el estado del muro

El único policía local de servicio acudió rápidamente y acordonó el acceso, lo que evitó daños mayores

Compartir







OurenseEl derrumbe de un muro de contención de granito en la urbanización de A Moura, en Barbadás, apenás se quedó en un susto y en una imagen que los vecinos de la zona tardarán en olvidar. La rápida y efectiva actuación de un policía local de la localidad ourensana, evitó que el derrumbe del enorme muro de granito, ubicado en la urbanización privada de A Moura, pudiera causar daños materiales o víctimas.

Pasadas las 11 de la mañana de este pasado domingo, una persona que se encontraba en la zona alertó a Policía Local y Protección Civil sobre el estado crítico de la estructura, un enorme muro de piedra, que presentaba un abombamiento evidente y alertaba de un riesgo inminente de desprendimiento.

Ante la urgencia y la gravedad del aviso, el único policía local de servicio en ese momento se desplazó hasta las inmediaciones de la urbanización A Moura, que todavía se encuentra en fase de construcción, y tras evaluar la situación, decidió de modo preventivo acordonar la zona e impedir el paso de vehículos o transeúntes por la zona.

Su actuación resultó determinante para evitar daños de gravedad o víctimas ya que unos minutos después el muro de contención acabó cediendo y derrumbándose totalmente, sin que nadie resultara herido. En apenas unos segundos, las enormes piedras empezaron a abombarse y desplazarse y acabaron cayendo sobre la acera.

Pudo caerse debido a las intensas lluvias estos días

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha explicado que este desprendimiento se produjo ”en una urbanización privada que está en desarrollo”, y pudo caerse “debido a las lluvias”, es decir, a causa de la filtración de agua que podría haber deteriorado una estructura que no estaba correctamente consolidada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cabe señalar, que las lluvias han sido intensas y continuas en esta localidad de Ourense, como en otras de la la comunidad, durante todo el pasado fin de semana. Además, para este mismo lunes, se mantiene una alerta naranja por lluvias en todo el interior de Galicia que se ha elevado a roja, por precipitaciones intensas, en el interior de la provincia de Pontevedra.

Desde la empresa encargada actualmente de la construcción de varias viviendas unifamiliares en esa zona (COARVI), han puntualizado también que ese muro fue construido con anterioridad a su gestión, no correspondiéndoles por lo tanto el mantenimiento del mismo. Un trabajador de la empresa que trabaja en la urbanización de esa zona fue quien avisó a primera hora de la mañana de este domingo a los efectivos de Protección Civil y Policía Local para que cerraran el paso por la calle, ante el posible derrumbe del muro, algo que finalmente sucedió, sin consecuencias graves.

Los trabajos para la reconstrucción del muro ya han comenzado, según han confirmado desde el Concello de Barbadás.