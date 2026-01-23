La foto no ha pasado desapercibida en las redes sociales y muchos usuarios han tirado de creatividad para responderle

El vídeo del alcalde de Ourense para demostrar que las Termas do Muiño no son peligrosas: sin camiseta y bañándose con una concejala

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vuelve a ser noticia en redes sociales. Con la llegada de Ingrid, Galicia se está llevando la peor parte de momento con las fuertes lluvias, el viento, el oleaje y la nieve. Y el regidor no ha querido perder la oportunidad de subir una imagen donde aparece a pecho descubierto en medio de un paisaje completamente blanco.

La nieve es la protagonista en Ourense y Gonzalo Pérez Jácome ha acudido a un punto de paso, a unos 30 kilómetros de la ciudad, para mostrarlo. “La nieve acecha Orense, está nevando ahora a ocho kilómetros de la ciudad, aunque esa foto es del Alto del Rodicio, a 30 km.”, asegura en su mensaje. "La verdad es que de las mil veces que fui a mi aldea, nunca recuerdo verlo ese paso así", reconoce.

La reacción a la curiosa imagen del alcalde de Ourense

El alcalde aparece con la camisa de cuadros abierta, un bloque de hielo en la mano y una gran sonrisa. Una foto que no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde varios usuarios han destacado la atípica vestimenta del regidor.

“Abriga a este hombre que no pase frío”, “Este tío busca la que le cae, no puede ser real esta imagen”, “Yo también espero no recordar esto nunca”, “¿De qué marca es la camiseta interior que lleva? Yo tb estoy buscando una de borreguillo” son algunos de los comentarios que han dejado en su publicación. Pero no es la primera vez que el alcalde de Ourense sube este tipo de imágenes tan llamativas.

La polémica por las pozas termales

Su estilo de comunicación también fue debatido tras la publicación de un vídeo en el que se bañaba en pozas termales junto a la concejala de festejos de la localidad gallega, Noa Rouco.

El regidor reivindicaba que las aguas de las Termas do Muiño se encuentran en buen estado, a pesar de los carteles con los que la Xunta de Galicia recomienda no bañarse.

Jácome arrancó el vídeo en bañador señalando que se colocaba el micrófono de solapa en el pelo del pecho al no llevar camiseta. Junto a él aparece en bañador la concelleira, quien no pronuncia ni una palabra durante todo el vídeo.