El castillo de Escalona es una edificación de arquitectura gótica, con palacio interior mudéjar

El suceso no ha dejado heridos

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ToledoUna parte de la torre del castillo de Escalona, ubicado en la provincia de Toledo, se ha derrumbado este sábado.

El Partido Popular de Escalona ha compartido unas imágenes en sus redes sociales donde se puede ver en vídeo el momento del derrumbe.

Una joya arquitectónica

El castillo de Escalona es una edificación de arquitectura gótica, con palacio interior mudéjar.

Los inicios del castillo provienen de la época romana, que fue utilizado como fortaleza, y fue ocupado en época musulmana.

El alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, ha puesto en valor que varios personajes históricos de cultura española han vivido en el castillo y por ejemplo, en el siglo XV fue casa de Álvaro de Luna, maestre de la Orden de Santiago, que mandó construir una capilla en honor al santo.

El castillo está ubicado en la localidad toledana de Escalona, rodeado por el río Alberche y una muralla de 1,5 kilómetros de recorrido que protegía el municipio, que se encuentra a una hora en coche desde Toledo y prácticamente a la misma distanciad desde Madrid.