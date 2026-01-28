Claudia Barraso 28 ENE 2026 - 19:42h.

Susi Seoane, paciente de ELA y gran defensora de los derechos de su colectivo, ha fallecido a los 55 años

Muere el exjugador de baloncesto Urbano González, de 57 años, que luchó contra la ELA: "Su fuerza y valor dejan una huella imborrable"

María Jesús Seoane, enferma de ELA y presidenta de la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AGAELA), ha fallecido a los 55 años después de mucho tiempo de lucha, no solo contra la enfermedad, sino también para defender los derechos de su colectivo y acabar con barreras.

Hasta después de su fallecimiento continúa ayudando a los demás. Susi Seoane ha decidido donar sus órganos, lo que permitirá que otras personas tengan una segunda oportunidad en la vida. Recibió el duro diagnóstico de la enfermedad con 50 años, en 2021. En aquel entonces llevaba trabajando 22 años como agente de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Nigrán. Su vida, era muy normal, según informa 'El Faro de Vigo'.

Pero desde que le diagnosticaron ELA, Susi no dejó que la enfermedad acabase con ella poco a poco sin hacer nada, sino que decidió ofrecer todo lo que ella tenía al servicio de otras personas que se encontraban en su misma situación. Les ayudó a través del conocimiento. Utilizó todo lo que ella sabe sobre la Administración pública y el Derecho para crear una voz que defendiese los derechos del colectivo al que pertenecía.

Los grandes logros de Susi

No fue en vano, Susi Seoane pasó a ser la cara visible de la lucha contra la enfermedad. Una mujer que no ha dejado de reivindicar sus derechos y los demás pacientes desde que recibió su diagnóstico. Convenció a muchos de los ayuntamientos gallegos para que invirtiesen en investigación y sobre todo, en ayudas destinadas a los enfermos de ELA.

En numerosas publicaciones de la cuenta de la asociación en Instagram aparece Susi, pronunciando motivadores y emotivos discursos, aunque la enfermedad le hacía no poder moverse apenas y que el pronunciar palabras le resultase difícil, su fuerza siempre ganaba. Tras su fallecimiento, deja un fuerte legado donde muchos de sus compañeros seguirán reivindicando los derechos que tanto defendía ella.