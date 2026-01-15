Celia Molina 15 ENE 2026 - 10:44h.

Sara Bennet fue diagnosticada de ELA en marzo de 2023 y ella misma ha anunciado su propia muerte a través de las redes sociales

La influencer estadounidense Sara Bennet ha fallecido a los 39 años de edad, casi tres años después de ser diagnosticada de ELA, en marzo de 2023. La Clínica Mayo define la esclerosis lateral amiotrófica como una "enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal" y que hace que, de manera progresiva, el paciente pierda el control de todos sus músculos, incluidos los del habla o la respiración. La esperanza de vida de esta patología neurodegenerativa es muy corta, como demuestra la prematura muerte de esta creadora de contenido, que era madre de dos hijos.

Consciente de que iba a morir, la propia Sara fue la que anunció su deceso en sus redes sociales, dejando un mensaje póstumo, escrito de su propia mano: "No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista. Aunque no creas en nada, estoy alimentando la tierra y mi árbol. Amé esta vida y estoy agradecida por el tiempo que me fue concedido", dijo, dando incluso las gracias por haber tenido el tiempo suficiente para despedirse de su marido y de sus niños.

La influencer ha pedido ayuda para mantener a sus dos hijos

En lugar de flores, Sara Bennet ha pedido a quienes deseen contribuir que realicen donaciones a las cuentas 529 College Fund de Lincoln y Will, que ayuden a su marido a continuar con la crianza y manutención de sus hijos pequeños, de 7 y 9 años. En los enlaces de recaudación de fondos que ella misma creó, la influencer narra cómo le cambió la vida desde el mismo momento en el que aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad:

"Antes de que aparecieran los síntomas, fui profesora de Ciencias Sociales en el instituto Teays Valley durante 15 años. Era asesora de un club y entrenadora de natación, y formaba parte de la junta directiva de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención del suicidio. Tenía un pequeño negocio: ayudaba a la gente a organizarse. Me encantaba el yoga, bailar en mi cocina y siempre me consideré una defensora de los demás", dice en su texto de presentación.

"Me diagnosticaron ELA en marzo de 2023, exactamente un año después de la aparición de los síntomas. Desde mi diagnóstico, me he visto obligada a dejar la enseñanza. Mi vida cotidiana ha dado un vuelco. Lo único que sigue igual es el amor y el apoyo que recibo y doy a mi familia y amigos", aseguraba. Y ese amor del que hablaba es el que se aprecia en su cuenta de Instagram, donde Sara narró la progresión de la enfermedad, siempre con una sonrisa en la cara. Desde el pasado 13 de enero, el día en el que apareció el post de su despedida, sus fans se han dedicado a dejarle emotivos mensajes, sobre todo aquellos seguidores que están pasando por lo mismo.