El colapso de una balsa minera en Monte Neme provoca una escorrentía en Malpica, A Coruña

La rotura ha provocado una grave escorrentía que ha afectado de manera mayoritaria a Malpica de Bergantiños

No cabe lamentar daños personales como consecuencia de este suceso

A CoruñaLa rotura durante la madrugada de este sábado de una de las balsas de la antigua mina de Monte Neme, situada entre los ayuntamientos coruñeses de Carballo y Malpica de Bergantiños, ha provocado una grave escorrentía que ha afectado de manera mayoritaria a este último municipio.

Según reportan los alcaldes de ambas localidades, desplazados al lugar del incidente, no cabe lamentar daños personales como consecuencia de este suceso, que ha arrastrado ladera abajo múltiples toneladas de agua que, a su paso, han arrancado árboles y dejado consigo una gran cantidad de sedimentos y escombros.

El colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente

Eduardo Parga, regidor de Malpica, ha precisado que el colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y que por ella se fue vertiendo toda el agua, que ha terminado llegando a la playa de Os Riás y, a su paso, se ha quedado a escasos 150 metros del núcleo habitado de Aviño.

La gran cantidad de maleza y otros objetos arrastrados en el curso de esta escorrentía ha obligado a cortar el tráfico en la carretera que une la localidad de Razo, en Carballo, con Malpica, ante la imposibilidad de circular por ella.

Se trata de la segunda rotura de una balsa minera en Monte Neme después de la registrada en febrero de 2014, en la que llegaron a correr montaña abajo más de 24 millones de litros de agua, que en esta ocasión sí afectaron a algunas viviendas de la zona, ha recordado el alcalde de Malpica.

En las últimas semanas se habían iniciado los trabajos de regeneración y restauración ambiental del entorno de Monte Neme, promovidos por la Xunta de Galicia para recuperar este espacio, popularizado hace unos años como visita turística por el llamativo color turquesa de sus aguas a causa de la concentración en cantidades tóxicas de metales como el wolframio, el estaño o el sílice.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha señalado que la rotura de la balsa se produjo durante la madrugada, lo que ha facilitado que no haya que lamentar daños personales a causa de este suceso y ha afirmado que se ha vertido una enorme cantidad de agua, aunque su municipio apenas se ha visto afectado.