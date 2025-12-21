El hombre habría descendido al interior de la mina en busca de minerales

El afectado se encontraba a una profundidad aproximada de 300 metros y había sido golpeado por una piedra

Compartir







CartagenaUn hombre, de 67 años de edad, ha fallecido este sábado por la tarde en el interior de una mina abandonada de Cartagena, después de hubiera descendido a su interior en busca de minerales, según informaba el '1-1-2'.

El aviso se daba por la mañana, pasadas las 12.00 horas, cuando una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias solicitaba ayuda para el hombre, que había sufrido un accidente mientras buscaba minerales en la mina Haití, situada en la diputación cartagenera de El Beal.

Golpeado por una piedra de gran tamaño

El afectado se encontraba a una profundidad aproximada de 300 metros y había sido golpeado por una piedra de gran tamaño encontrándose gravemente herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

El personal sanitario del 061 confirmó el fallecimiento del excursionista. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha recuperó el cuerpo con la ayuda de los Bomberos de Cartagena pasadas las 21.00 horas.