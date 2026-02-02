La Guardia Civil investiga el accidente mortal de la A-8 en Guitiriz, en Lugo y apunta al factor humano

La Guardia Civil sigue la investigación de lo ocurrido

Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación del accidente del pasado viernes en la A-8 a su paso por Guitiriz, en Lugo en el que fallecieron dos operarios y, de manera preliminar, creen que "está relacionado con el factor humano".

"Creemos que el accidente está relacionado con el facto humano, pero lo estamos investigando y preferimos no hacer declaraciones al respecto hasta que tengamos unas conclusiones claras", ha señalado el jefe provincial de Tráfico de Lugo, Alberto Rodríguez, en una entrevista en la COPE Lugo

A renglón seguido, Rodríguez ha pedido a todos los conductores extremar las precauciones, respetar las normas de circulación, los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como evitar el uso del teléfono móvil.

El suceso se produjo minutos después de las 14.00 horas del viernes en el kilómetro 587 de la A-8 y fallecieron dos operarios y otros dos resultaron heridos

Todo ello, al colisionar un camión grúa, que llevaba vehículos, contra la furgoneta de conservación de carreteras de la que se habían los operarios, que estaban realizando un servicio de mantenimiento en la vía.

CSIF pide "cambios urgentes"

Por su parte, el sindicato CSIF ha pedido este lunes "cambios urgentes" en seguridad vial laboral y ha considerado imprescindible "depurar responsabilidades".

En un comunicado, la central sindical ha advertido de que los operarios de mantenimiento realizan su trabajo en "condiciones de alta peligrosidad, escasa protección efectiva y, en muchos casos, bajo circunstancias meteorológicas adversas".

"Estas condiciones son especialmente preocupantes en tramos de elevada siniestralidad, donde la exposición al peligro es constante y prolongada", ha remarcado CSIF

En este sentido, ha recordado que esta situación "no es nueva" y que los trabajadores reclaman el complemento de peligrosidad, acorde a las condiciones reales en las que desarrollan su trabajo.