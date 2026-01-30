Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Galicia

Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

EuropaPress_3697808_coche_circula_autopista_a8_puente_santos_separa_asturias_galicia_mayo_2021
Un coche circula por la autopista A8, en el Puente de los Santos, que separa Asturias de Galicia. Europa Press
Compartir

Dos operarios han fallecido y uno ha resultado herido de gravedad tras ser atropellados por una grúa cuando hacían trabajos de mantenimiento en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 587, en Pígara , Guitiriz, Lugo, en sentido Asturias.

Según la información facilitada por los agentes de Tráfico al 112 Galicia, los operarios trabajaban en la vía cuando fueron atropellados por una grúa después de chocar contra un coche de mantenimiento que se encontraba parado en la vía.

PUEDE INTERESARTE

Dos de ellos fallecieron uno en el lugar, otro resultó herido de consideración y el conductor de la grúa también precisó asistencia sanitaria

Temas