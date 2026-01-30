Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

La policía está investigando los hechos

Dos operarios han fallecido y uno ha resultado herido de gravedad tras ser atropellados por una grúa cuando hacían trabajos de mantenimiento en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 587, en Pígara , Guitiriz, Lugo, en sentido Asturias.

Según la información facilitada por los agentes de Tráfico al 112 Galicia, los operarios trabajaban en la vía cuando fueron atropellados por una grúa después de chocar contra un coche de mantenimiento que se encontraba parado en la vía.

Dos de ellos fallecieron uno en el lugar, otro resultó herido de consideración y el conductor de la grúa también precisó asistencia sanitaria