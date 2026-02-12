Patricia Martínez 12 FEB 2026 - 11:44h.

Las llamas comenzaron pasadas las 10 de la mañana y el edificio fue rápidamente desalojado

Una densa columna de humo es visible desde toda la zona vieja de la ciudad

Santiago de CompostelaUn incendio ha obligado a desalojar a primera hora de este jueves el edificio de la comisaría de la policía Nacional en Santiago, ubicado en la plaza Rodrigo de Padrón de la capital gallega.

Según ha confirmado el 112, las llamas comenzaron en torno a las 10 de la mañana de este jueves. Fueron los propios agentes que estaban trabajando en el interior los que dieron el aviso del incendio, y desalojaron rápidamente el inmueble. El 112 confirma también que no hay personas heridas.

Varios camiones de bomberos, con 13 efectivos del parque municipal están trabajando en el incendio, y todavía se desconoce el alcance de los daños materiales. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haber comenzado en un extractor de aire, ubicado en la planta -4 del edificio, donde se almacena material y decenas de neumáticos. En toda la zona vieja de Santiago es visible una densa columna de humo negro y también se aprecia un intenso olor "a goma quemada" según cuentan vecinos del entorno de la comisaría.

En en el interior de la comisaría, cuando se detectó el incendio, estaban trabajando decenas de agentes y también varios ciudadanos que en ese momento realizaban trámites de expedición de DNI y pasaportes. Todos ellos fueron desalojados de manera ordenada.