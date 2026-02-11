Patricia Martínez 11 FEB 2026 - 14:19h.

Un muro de contención de la autovía se vino abajo, desplomándose sobre una vivienda

Llega una nueva borrasca, Nils: dejará viento, temporal marítimo y más lluvias con los ríos ya al límite

MoañaUn talud de la autovía do Morrazo se ha derrumbado este miércoles, sobre una vivienda, ubicada en el municipio de Moaña (Pontevedra). Además de los importantes daños materiales, una persona ha resultado herida, según han confirmado desde de la Guardia Civil, la consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el 112 Galicia.

El incidente ocurrió sobre las 11.30 horas de este miércoles, cuando un muro de contención de la autovía, se vino completamente abajo, desplomándose sobre una vivienda. Las fuentes consultadas apuntan que un hombre, que estaba realizando trabajos en la casa, ha resultado herido, aunque su estado no reviste gravedad.

Fuentes de la administración autonómica han confirmado que la conselleira María Martínez Allegue se puso en contacto con la alcaldesa de Moaña en cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, y han explicado que, hasta el lugar, se ha desplazado personal de mantenimiento y conservación.

Cortado el carril de la Autovía del Morrazo en sentido Vigo

Por el momento, se ha cortado el carril de la autovía en sentido Vigo y todo apunta a que el desprendimiento se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones que han caído en los últimos días en la zona.

El CIAE 112 Galicia ha confirmado que el siniestro ocurrió en la zona de Xalde de Arriba, y que fue un particular el que contactó con Emergencias para alertar de que había una persona atrapada.

Enseguida fueron movilizados efectivos de Bombeiros do Morrazo, 061, Guardia Civil y Policía Local. Finalmente, los bomberos lograron rescatar al hombre, que había sufrido un golpe en una pierna y que se encontraba en un anexo de la vivienda en el momento del derrumbe. Urxencias Sanitarias envió a la zona una ambulancia de soporte vital básico y un médico, y trasladó al herido al hospital Povisa de Vigo.

Otro derrumbe mantiene cortado un tramo de la AG-57

Este no es el único derrumbe en carreteras de Pontevedra registrado en las últimas horas a consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. La Xunta de Galicia mantiene cortado desde este martes por la tarde al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros en la autopista AG-57, en sentido Baiona, a la altura de Gondomar, en Pontevedra, debido a un desprendimiento de tierra en el talud del margen de la calzada, provocado por los intensos temporales y precipitaciones en la zona.

n concreto, el corte afecta al tramo entre los puntos kilométricos 17+600 y 15+500 en sentido Baiona, y el tráfico se ha desviado por uno de los carriles del sentido contrario, de manera que en ese punto habrá doble sentido de circulación.

Además, el pasado fin de semana también se derrumbó parte de la Muralla de Lugo, en un tramo reconstruído a inicios del siglo XX; como consecuencia de las intensas precipitaciones que llevan cayendo en Galicia desde el mes de enero de manera casi ininterrumpida.