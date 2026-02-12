Patricia Martínez 12 FEB 2026 - 04:30h.

En las últimas semanas se han registrado más de 500 aves orilladas en las costas gallegas

¿Cuándo dejará de llover? Aemet anuncia la fecha para el final de las lluvias

Compartir







A CoruñaLa triste imagen se repite estos días en diferentes playas gallegas, especialmente en las Rías Baixas y en la Costa da Morte. Marineros y vecinos avisan de la aparición de decenas de aves muertas o heridas en las playas. En los últimos días, han sido cientos, en un recorrido que va desde Moaña, Aldán, Ribeira y la ría de Muros y Noia. Los expertos calculan que ya superan las 500 aves marinas orilladas, en un invierno especialmente duro, también para ellas, tras la sucesión de temporales.

La gran mayoría de las aves localizadas son frailecillos atlánticos, conocidos también como "araos papagaios", una especie que como recuerda Paulo Lago, técnico del programa marino de la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife “tienen que alimentarse todos los días, y cuando hay temporales gastan mucha energía en volar”, además pescan sumergiéndose, y con las borrascas, “lo tienen todavía más complicado. “Sin comer bien, y con tanto esfuerzo, acaban muriendo de agotamiento” explica Paulo.

PUEDE INTERESARTE Un desprendimiento provocado por las intensas lluvias corta un tramo de la autopista Vigo-Baiona

Es una especia escasa en la Península Ibérica, que anida principalmente en las costas del norte de Europa, y que cada invierno desciende hacia latitudes más templadas en busca de alimento y refugio. Sin embargo, los fuertes temporales encadenados que se han ido sumando durante las últimas semanas, podrían haberle puesto complicado la supervivencia.

Los intensos temporales, la causa más probable

Los expertos apuntan a los intensos temporales que sufre la costa gallega como causa para la aparición de tantas aves en las últimas semanas, pero “hay que recordar que estamos en una epidemia de gripe aviar, además”, recuerda Paulo Lago, pero no parece por los primeros datos, que esa sea la causa, “aunque eso no excluye que algunas de ellas, también pudieran tener la gripe aviar” añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) calculan que están apareciendo entre 30 y 50 aves muertas cada día, en las distintas playas de la costa gallega, una cifra que supone un aumento respecto a otros inviernos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las cifras de aves marinas orilladas registrada, por encima de 500 en lo que llevamos de temporada, son más altas que otros inviernos, pero las condiciones de borrascas encadenadas de estas semanas también son extraordinarias, “son más que otros inviernos, pero no más que algún año que también hubo borrascas muy intensas, “como el año 2014, donde aparecieron miles de ejemplares”, como recuerda Lago.

La mayoría de los frailecillos están apareciendo en las costas gallegas, “porque las borrascas vienen del sur y suroeste, entre las Rías Baixas y la Costa da Morte, pero también están llegando a playas portuguesas o de la Bretaña francesa.

Desde el Grupo de Emerxencias e Protección Civil de Ribeira han compartido también las imágenes de la recuperación de varios ejemplares en la playa de Castro, en colaboración con agentes medioambientales de la Xunta. La situación se repite a lo largo de todo el litoral.

Si las encontramos en la playa, no tocarlas y avisar al 112

Los expertos recuerdan además las recomendaciones, importantes a seguir si encontramos en una playa estas aves, aún vivas o muertas. En ningún caso se debe manipular ni tocar las aves, y lo más importante es avisar. Se deben usar guantes y mascarilla y hacerlo en el caso solamente de ser personal autorizado. Debido a la gripe aviar se debe además tener especial precaución.

Si se encuentra un ave marina, viva en mal estado, se debe llamar al Centro de Recuperación de Fauna CRF provincial o al teléfono de emergencias 112. En caso de localizar ave muertas, hay que informar al CRF o 112 igualmente. Además, desde SEO/ Bird Life recuerdan que se pueden enviar los datos del animal localizado a través de la app ICAO Inspección Costera de Aves Orilladas que permite recoger datos para el análisis de las amenazas de las aves marinas. Es de fácil uso y permite subir registros de días pasados desde la web o la app.

Precaución ante un posible brote de gripe aviar

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia mantiene activado el protocolo sanitario de vigilancia frente a la gripe aviar, en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Los técnicos recuerdan que esta enfermedad ha causado en los últimos años graves mortandades entre aves marinas del Atlántico Norte, como las registradas en las islas Farne (Reino Unido) y en Islandia entre 2021 y 2023. por el momento, los expertos no tienen todavía evidencias de que este virus esté detrás del fallecimiento masivo de las aves marinas que se están acercando estos días a las costas gallegas, a la espera de que se puedan realizar necropsias que confirmen las causas de los fallecimientos.