Redacción Galicia 04 ABR 2026 - 14:29h.

El identificado, que se enfrenta a una sanción que puede llegar a 750 euros, ofrecía un servicio de recogida de enseres

En enero del 2026, el individuo estuvo pegando carteles publicitarios de su trabajo gratuito en las farolas de la calle Echegaray

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PontevedraCurioso caso el que destapó la Policía Local de Pontevedra para identificar y denunciar a un hombre por pegar anuncios en farolas del municipio. Uno de los agentes fingió ser un cliente para descubrirlo.

Así lo ha dado a conocer este 4 de abril el 'Diario de Pontevedra' en su edición digital, narrando cómo sucedieron los hechos de principio a fin. Todo comenzó en enero de este año 2026 al detectarse los carteles publicitarios.

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Alguien los había estado colocando en el alumbrado público que hay en la calle Echegaray, concretamente. Una patrulla comprobó que estaban en todos los postes de allí y en los de otras calles próximas.

El servicio que se ofrecía en ellos era la recogida gratuita de enseres de viviendas: muebles, electrodomésticos u otro tipo de objetos. Estos trabajos se suelen publicitar también en otras ciudades de España.

Infracción de una ordenanza municipal de gestión de residuos

Sin embargo, según señala el citado medio gallego, existe una ordenanza municipal en Pontevedra que penaliza la colocación de elementos visibles y sin autorización previa en espacios públicos.

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Ese artículo 68 está incluido en una normativa de gestión de residuos de la ciudad. Por lo tanto, la Policía Local atribuyó su infracción al individuo responsable de los anuncios, tras ser localizado.

Para dar con él, el mismo periódico cuenta que los agentes trataron de llamar primero al número de teléfono que aparecía en los papeles pegados en la calle. No obstante, no lograron obtener respuestas.

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Ya a mediados de marzo, los encargados del caso montaron un operativo encubierto con un policía haciéndose pasar por un particular interesado en el servicio de recogida que se ofrecía.

Multas que pueden alcanzar los 750 euros

Tras concertar una cita con el anunciante, en el lugar acordado se presentaron dos personas con una furgoneta. Los agentes les desvelaron su identidad y por qué estaban allí, pero el finalmente denunciado negó haber colocado los anuncios.

Después sí que reconoció los hechos cuando le llamaron in situ y sonó justo el dispositivo que llevaba en su bolsillo, delatándose como responsable del servicio. Se enfrenta a una multa que puede llegar a los 750 euros.