Redacción Galicia Europa Press 04 ABR 2026 - 16:28h.

El delito de apropiación indebida se cometió en un negocio de hormigones, donde la mujer llevaba 30 años

La mujer, que era administrativa de la compañía, se apoderó de dinero de una caja fuerte de la que tenía la llave

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PontevedraLa trabajadora de una empresa ubicada en la localidad de Nigrán (Pontevedra) se enfrenta a tres años de cárcel, según la petición de la Fiscalía, por sustraer 100.000 euros de la compañía.

En el escrito de acusación pública al que ha tenido acceso Europa Press se detalla que la mujer llevaba 30 años como administrativa en el negocio con sede en el municipio y dedicado a los hormigones.

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Con ese puesto laboral, tenía acceso a la caja fuerte. Conocía su combinación y podía abrirla en cualquier momento, pues se ocupaba de gestionar los ingresos derivados de la actividad.

Será juzgada el 8 de abril por apropiación indebida

Entonces, aprovechando esa labor que desempeñaba, en diversas ocasiones a lo largo de los años y hasta el 13 de octubre del 2021, la acusada estuvo apoderándose de diferentes cantidades de dinero en efectivo.

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No devolvió nada y, por estos hechos, el ministerio público le atribuye un delito de apropiación indebida. Solicita, además de la pena de prisión, que pague una multa de 1.440 euros e indemnice a la empresa con los 100.000 euros que se llevó.

El 8 de abril será juzgada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.