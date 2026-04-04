Uno de los hombres encontrado muerto podría llevar varios días fallecido

Los cadáveres serán trasladados al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, donde se les realizará la autopsia

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GijónLas autoridades investigan el hallazgo de dos cadáveres en dos viviendas de Gijón en las últimas horas. Según recoge el medio local El Comercio, uno de los cadáveres se ha localizado en una casa de la calle Fontaneros, en Pumarín, un barrio de Gijón. El hombre podría llevar varios días fallecido.

El otro hallazgo ha sido en el barrio de El Carmen, en el interior de un apartamento turístico.

No se aprecian indicios de criminalidad

Según el citado medio, las primeras investigaciones policiales no aprecian indicios de criminalidad, pero por el momento todas las hipótesis se mantienen abiertas.

Los cadáveres serán trasladados al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, donde se les realizará la autopsia correspondiente que determine las causas de la muerte y arroje más datos sobre lo ocurrido en cada caso.