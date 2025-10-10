Agencia EFE 10 OCT 2025 - 13:36h.

La Fiscalía sostiene que el acusado cometió un delito continuado de apropiación indebida entre 2009 y 2015

El juicio sobre el caso comenzará el próximo lunes 13 de octubre

MadridLa Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para un exrepresentante de Belén Esteban por apropiarse ilegalmente más de 300.000 euros de la colaboradora televisiva, de cara al juicio por el que se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo lunes.

El Ministerio Público ha informado este viernes del juicio a A.S.G., un representante de artistas para el que pide esa pena de cárcel por apropiarse indebidamente de dinero una de sus clientas, y le ordena que indemnice a la sociedad de la afectada, Bem Imaging S.L., con 339.549 euros, que es la parte obtenida ilegalmente que aún no ha devuelto.

Bem Imaging S.L. es una empresa administrada por Belén Esteban, que es la perjudicada en el proceso, según datos recabados del Registro Mercantil y como han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

El escrito de Fiscalía de cara al juicio que arrancará el lunes sostiene que el acusado cometió un delito continuado de apropiación indebida entre 2009 y 2015.

Hechos

Relata que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre la perjudicada, que actuaba en nombre propio y en representación de Producciones Bem S.L. (que explotaba sus derechos de imagen), y la Agencia de Servicios Lorant S.L. (dedicada a la actividad de representación artística).

El acusado era socio de esa agencia al 50 %, junto con la persona que firmó ese contrato.

En virtud del acuerdo, que se renovaba anualmente, la artista designaba a la citada agencia como su representante exclusivo para España y el mundo, de modo que la agencia recibía los pagos por los trabajos que hacía la clienta.

Luego la Agencia pagaba a la artista, quien para ello tenía que emitir facturas a través sociedad Bem Imaging S.L., pero quedándose, en concepto de retribución, con un 20 % sobre la cantidad en bruto que había recibido.

Se aprovechó esta situación

"Por la confianza existente entre las partes" era el acusado el que confeccionaba las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la Agencia, sostiene la Fiscalía, que asegura que se aprovechó esta situación para "obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial".

Lo hizo, detalla, aplicando una comisión superior a la del 20 % estipulada en el contrato, obteniendo así ilícitamente un total de 362.248 euros, más el IVA correspondiente.

Finalizado el contrato, "y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor", se interpuso demanda por parte la perjudicada, Ben Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. contra la Agencia de Servicios Lorant, S.L., reclamando la entrega de esa cantidad.

La demanda fue estimada en su integridad por sentencia de un juzgado de Torrejón de Ardoz y confirmada por la Audiencia Provincial, de modo que se condenó a la Agencia a pagar un total de 388.868.

Pero el acusado no pagó y la parte demandante sólo consiguió recuperar 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo que "estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros", detalla la Fiscalía.

La Agencia de Servicios Lorant S.L. se declaró en concurso voluntario en 2020 y se decretó la extinción de su personalidad jurídica.

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549 euros, que es la resultante de restar al total de 388.868 euros la cantidad de 49.318 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.