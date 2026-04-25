El Instituto Geográfico Nacional ha informado al 112 Galicia sobre una serie de movimientos sísmicos en la provincia de Lugo

16 seísmos se han registrado en la provincia de Lugo, con epicentro en Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos de magnitud 3,9 grados

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LugoHasta 16 seísmos se han registrado la madrugada de este sábado en la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos de magnitud 3,9 grados en la escala Richter.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado al 112 Galicia sobre una serie de movimientos sísmicos, aunque afortunadamente ninguno derivó en incidentes.

Los seísmos registrados en Triacastela, Baralla y Becerreá

Los seísmos se registraron entre las 03:00 horas y las 03:15 horas, todos superaron la magnitud 2,5 y oscilaron hasta los 3,9 grados.

Ha sido a las 3:12 horas cuando se ha producido el mayor temblor, de 3,9 grados, en Triacastela, localidad que también ha registrados otros seísmos de magnitud 3,4; 3,1; 3 y 2,9 grados.

En Becerreá fueron de 3,1 y 2,5; y en Baralla, de 2,5.